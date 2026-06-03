Cáritas Córdoba, que acompañó a más de 19.000 personas en 2025, reivindica la comunidad como respuesta a la pobreza

(Desde Izda.) Reyes, Fernández, Reina Y El Voluntario Alexander Rivas, En La Presentación. - CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Córdoba ha presentado este miércoles su memoria de actividades correspondiente al año 2025, en el marco de la campaña del Corpus Christi, bajo el lema 'Elige amar, elige comunidad', y el balance es que acompañó a más de 19.000 personas, siendo la vivienda, la precariedad laboral y la soledad los principales desafíos sociales que ha detectado, lo que ha llevado a Cáritas Córdoba a reivindicar la comunidad como respuesta frente a la pobreza y la exclusión social.

A esta presentación han asistido del obispo de Córdoba, Jesús Fernández; el delegado diocesano de Cáritas, Antonio Javier Reyes; el director de Cáritas Diocesana, Darío Reina, explicando este último que "la presentación de la memoria responde al compromiso de transparencia de Cáritas con toda la sociedad cordobesa y con las personas, instituciones y empresas que sostienen su labor", al tiempo que ha afirmado que "detrás de cada cifra hay historias concretas de sufrimiento, precariedad y soledad, pero también una comunidad cristiana que acompaña, escucha y sostiene".

Reina ha detallado que Cáritas Diocesana de Córdoba ha acompañado durante 2025 a 19.103 personas en situación de vulnerabilidad a través de las 167 Cáritas parroquiales y los distintos programas diocesanos. Una labor sostenida gracias a más de 1.500 voluntarios que, según ha asegurado, "son la mayor riqueza de Cáritas y el rostro cercano de la comunidad cristiana".

La memoria recoge además algunas de las principales problemáticas detectadas por la institución, especialmente la dificultad de acceso a la vivienda, la precariedad laboral y la soledad no deseada, sobre todo en personas mayores. De forma específica, las ayudas destinadas a alquiler, vivienda y suministros representan ya la mitad del presupuesto destinado a necesidades básicas de Cáritas Diocesana de Córdoba.

En 2025, un total de 1.197 personas han acudido al programa de personas en situación de sin hogar de Cáritas buscando ayuda y acompañamiento residencial, aunque cerca de 500 no pudieron acceder a recursos residenciales pese al esfuerzo realizado para ampliar la atención con la apertura todo el año el Ala de Baja Exigencia (ABE), gracias al compromiso del Cabildo Catedral de Córdoba.

Además, el servicio de empleo ha atendido a 778 personas, de las cuales 123 lograron acceder a un trabajo digno gracias al acompañamiento integral, la colaboración empresarial y la labor de la empresa de inserción social, Solemccor.

El IX Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social señala además que más de 90.000 personas en Córdoba caen por debajo del umbral de la pobreza, una vez pagados los gastos de vivienda, y que cerca de 127.000 personas han tenido que dejar de comprar medicamentos o tratamientos por falta de recursos.

Por su parte, Antonio Javier Reyes ha subrayado el sentido profundo de la campaña de este año, al afirmar que "nadie se salva solo" y ha apelado a reconstruir los vínculos comunitarios frente a "la dictadura de la indiferencia", añadiendo que "Cáritas es el rostro de una comunidad cristiana que decide amar porque primero ha experimentado el amor de Dios".

El delegado diocesano ha insistido en que "la caridad cristiana devuelve dignidad, reconstruye vidas y hace comunidad", al tiempo que ha invitado a toda la sociedad cordobesa a implicarse en la lucha contra la pobreza y la exclusión.

Por su parte, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha agradecido "la labor silenciosa y constante" de Cáritas Diocesana de Córdoba y ha destacado que "la acción social de Cáritas Diocesana de Córdoba quiere ser la expresión de un proceso de acompañamiento y ayuda de la Iglesia que peregrina en esta tierra a las personas vulnerables de nuestro entorno".

Junto a ello, ha hecho alusión a la parábola del buen samaritano, en la que se describe la indiferencia del sacerdote y del levita que pasan de largo ante el herido, y por otra parte, la generosidad de un personaje anónimo, un samaritano que se acercó y vendó sus heridas y lo trasladó a la posada.

En este sentido, ha señalado que "también hoy hay muchos heridos al borde del camino, son las personas que padecen necesidades materiales por la inflación, la dificultad para disfrutar de una vivienda digna, el desempleo y los trabajos precarios, y también por problemas derivados de la desvinculación, como la soledad en el contexto familiar y social e incluso eclesial", y de esos contextos, ha continuado, "nace la incertidumbre, el miedo y la sensación de que el mal es invencible".

Para Fernández, "la celebración del día de la Caridad unido a la Solemnidad del Corpus Christi nos impulsa a salir de nuestro nido de confort y a poner la mirad en el mundo de la pobreza y la marginación" y, en referencia al lema de la campaña de este año, 'Elige amar, elige comunidad', el obispo ha insistido en que "siguiendo la estela del Evangelio y del buen samaritano, en primer lugar, elegimos amar, somos capaces de ello porque él nos amó primero".

De igual modo, ha indicado que "las experiencias nos demuestran que solos no podemos hacer nada, que lo que somos es gracias a la aportación de mucha gente: familia, amigos, miembros de nuestras comunidades de fe y caridad", para matizar que "ciertamente necesitamos de la comunidad, una comunidad que debe ser el principal sujeto de la caridad, por eso elegimos comunidad".

Para el obispo de Córdoba, las administraciones públicas son las principales responsables de atender a los ciudadanos en sus necesidades y a ellas se ha dirigido para pedirles que "estén cerca en estos momentos de tan grandes dificultades", pero eso, ha destacado "no puede oscurecer la vocación que tenemos como cristianos, como Iglesia", que es "la vocación del amor", al tiempo que ha explicado que "Cáritas es una de las instituciones eclesiales que encarna esa vocación, esa llamada de Dios".

Jesús Fernández ha aprovechado la ocasión para hacer una llamada a todos los católicos de la Dióecesis, "para que presten su colaboración económica para nutrir el Fondo Diocesano de Solidaridad, a ellos, a los católicos y a las personas de buena voluntad le pedimos su colaboración, para que Cáritas Diocesana pueda prestar ayuda a las Cáritas parroquiales que más lo necesitan".

Finalmente, ha animado a toda la Diócesis a colaborar con la campaña del Corpus y el Día de la Caridad, al tiempo que ha insistido en que "debemos ser generosos en la respuesta porque hay muchas necesidades". Coincidiendo con la próxima celebración del Corpus Christi y la visita del Papa a España, ha invitado a "alzar la mirada" y a dejarse transformar por Cristo "para ser agentes de cambio frente a las estructuras injustas de nuestro mundo".

Cáritas Diocesana de Córdoba ha animado a toda la ciudadanía a colaborar con la campaña del Corpus a través de la cuestación en las calles, las colectas parroquiales, el Bizum 33581, la página web de la entidad (caritascordoba.es/donación) y el número de cuenta ES67 2095 4408 5091 5651 3781. La recaudación irá destinada íntegramente al Fondo Diocesano de Solidaridad, que financia proyectos específicos de las Cáritas parroquiales más necesitadas de la diócesis.