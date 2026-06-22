Cáritas Córdoba impulsa una misión solidaria en Santo Tomé y Príncipe para apoyar a la población más vulnerable

La 'Casa de los Pequeñitos' será beneficiaria de la misión de Cáritas Córdoba en Santo Tomé y Príncipe. - CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Baldomero Gas y Sonia Toril han viajado a Santo Tomé y Príncipe como embajadores de una misión de cooperación internacional promovida por Cáritas Diocesana de Córdoba y Cáritas Diocesana de Santo Tomé y Príncipe, con el objetivo "conocer de primera mano la realidad de las personas más vulnerables del país y colaborar en el fortalecimiento de diversos proyectos sociales y de acompañamiento", tal y como ha señalado el delegado diocesano de Cáritas Córdoba, Antonio Javier Reyes.

Según ha informado Cáritas en una nota, Reyes ha precisado que "esta bonita misión ha nacido con el propósito de recaudar una primera remesa económica destinada a responder a necesidades urgentes relacionadas con la infancia, la alimentación y el fortalecimiento de la estructura de Cáritas en el país africano", y ha añadido que, bajo el lema de 'Sembrar esperanza', la campaña "ha querido acercar a la ciudadanía cordobesa una realidad marcada por la escasez de recursos y la necesidad de apoyo continuado".

Entre las prioridades de actuación destaca "la mejora de la denominada 'Casa de los Pequeñitos', un hogar en el que residen actualmente 32 niños y niñas que necesitan mejores condiciones de habitabilidad, como la compra de colchones, alimentación y acceso a material escolar". Además, la misión contempla el respaldo a un huerto comunitario, que ya proporciona alimentos a 46 personas mayores y 97 menores, "convirtiéndose en un recurso esencial para muchas familias".

Otro de los retos identificados durante esta colaboración es el fortalecimiento de la estructura local de Cáritas Diocesana de Santo Tomé, mediante "la contratación de personal administrativo y logístico que permita garantizar la sostenibilidad y el seguimiento de los proyectos a largo plazo".

Reyes ha asegurado que "la buena voluntad ya está puesta; lo que falta es estructura", de ahí "la importancia de dotar a las iniciativas sociales de recursos estables que aseguren su continuidad". Además, ha subrayado que "todas las aportaciones económicas contarán con trazabilidad y seguimiento, garantizando la transparencia en el destino de los fondos, tal y como estamos viendo a través de las redes sociales de Baldomero y Sonia, embajadores de esta misión".

Mientras muchas personas disfrutan del periodo vacacional, Baldomero Gas y Sonia Toril han dedicado este tiempo a una misión solidaria que busca mejorar las condiciones de vida de cientos de personas. La campaña recuerda que pequeñas aportaciones pueden generar un gran impacto, pues "20 euros pueden garantizar una semana completa de alimentación para un niño y 60 euros permiten adquirir un colchón nuevo para quienes más lo necesitan".

La iniciativa ya ha recibido el apoyo de numerosas personas. Entre ellas se encuentra Elías Cabrera Caracuel, autor del libro 'Elica: Esfuerzo, Liderazgo, Ilusión, Carácter y Actitud', quien ha donado 50 ejemplares de su obra para contribuir a la recaudación de fondos. Los libros están disponibles en la sede de Cáritas Diocesana de Córdoba a cambio de un donativo de 20 euros destinado íntegramente a la misión.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar sus aportaciones a través de Bizum (07110) o mediante las cuentas habilitadas por Cáritas Diocesana de Córdoba, indicando en el concepto el DNI y 'Misión Santo Tomé'.

Además, toda la actualidad de esta experiencia solidaria puede seguirse a través de la página web de la misión (https://www.ayudasantotome.org/) y de las redes sociales de Cáritas Córdoba, de Baldomero Gas y de Sonia Toril.