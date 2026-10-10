Cáritas Córdoba lanza una campaña de captación de fondos, bajo el lema de 'Acompañar es nuestra misión'

Cartel de la campaña de captación de fondos de Cáritas Córdoba bajo el lema de 'Acompañar es nuestra misión. Hazla posible'. - Cáritas Diocesana de Córdoba

CÓRDOBA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Córdoba ha puesto en marcha una campaña de captación de fondos bajo el lema 'Acompañar es nuestra misión. Hazla posible', una iniciativa dirigida a particulares y empresas con la que la entidad quiere seguir contando con el apoyo de la sociedad cordobesa para acompañar a las personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Según ha informado Cáritas Córdoba en una nota, con el mensaje de que "hay personas que necesitan que estemos a su lado", esta campaña pone el foco especialmente en dos de las realidades que Cáritas Diocesana de Córdoba identifica como grandes dificultades para muchas familias, como es "el acceso a una vivienda y el empleo, y esto tiene consecuencias directas en la vida de las familias y pueden convertirse en factores que dificultan su inclusión social".

Frente a estas situaciones, Cáritas Diocesana de Córdoba desarrolla una labor de acogida y acompañamiento que busca, "no solo responder a las necesidades más inmediatas, sino también acompañar procesos de cambio y favorecer la autonomía de las personas desde las 167 Cáritas parroquiales que hay en toda la Diócesis de Córdoba".

"Detrás de cada cifra hay una persona, una historia y una realidad concreta. Nuestra misión es estar a su lado, escuchar, acompañar y ayudar a recuperar oportunidades", ha señalado el director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Darío Reina, quien ha explicado que, por eso, la campaña 'Acompañar es nuestra misión. Hazla posible' hace un llamamiento a particulares y empresas para que colaboren con la entidad eclesial y contribuyan a sostener esta labor de acompañamiento.

En este sentido, la delegación caritativa y social de la Iglesia en Córdoba ha querido poner el acento en que "la colaboración no se dirige únicamente a cubrir una necesidad puntual, sino a hacer posibles procesos de acompañamiento que ayuden a las personas a recuperar estabilidad, autonomía y oportunidades", porque "hay personas que necesitan que estemos a su lado, y para poder seguir estando necesitamos que toda la sociedad se implique", ha asegurado Reina, quien ha destacado que "todos podemos dejar nuestra huella en la sociedad estando cerca de quién más lo necesita".

Las donaciones realizadas a Cáritas Diocesana de Córdoba "pueden contar con ventajas fiscales, de acuerdo con las condiciones y la normativa aplicables". Así, en el caso de las personas físicas, por ejemplo, una donación de 100 euros puede permitir recuperar hasta 80 euros en la declaración de la renta de 2027, o una de 250 euros hasta 200 euros, según la situación fiscal del donante y la normativa aplicable. En el caso de las empresas, su colaboración contribuye al desarrollo social de Córdoba y puede integrarse en el programa 'Entidades con Corazón', que reúne a empresas comprometidas con las personas y con el desarrollo social y económico de la provincia". Las personas y empresas que quieran hacer posible esta misión pueden realizar su donativo a través del Bizum 33581, de la cuenta bancaria ES67 2095 4408 5091 5651 3781 o en la web 'caritascordoba.es/donacion'.