Cáritas Córdoba otorga los VIII Premios 'Entidades con Corazón' a Ximenez Group, Transco y Pan El Vacar

Imagen promocional del acto de Ver Iglesia'26, en el que se entragarán los VIII Premios 'Entidades con Corazón' de Cáritas Diocesana de Córdoba. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Córdoba ha anunciado este jueves las entidades galardonadas en la octava edición de los Premios 'Entidades con Corazón', que constituyen "un reconocimiento al compromiso social del tejido empresarial cordobés y, al mismo tiempo, una invitación a que más empresas se sumen a esta labor solidaria".

En concreto, según ha informado en una nota la organización caritativa de la Iglesia Católica, "las empresas distinguidas en esta edición son Pan El Vacar, Transco y Ximenez Group, tres ejemplos de colaboración activa con Cáritas Diocesana de Córdoba, que demuestran cómo la implicación empresarial puede transformar vidas", según ha afirmado el director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Darío Reina.

El acto de entrega de premios tendrá lugar el próximo 15 de abril, a las 20,30 horas, en el Obispado de Córdoba, en el marco de la presentación de 'Ver Iglesia 2026', cuyo objetivo es mostrar la actividad diocesana del año en cuestión, a través de vídeos y recursos escénicos, "que revelan la presencia social de la Iglesia Católica y los cristianos cordobeses y su capacidad transformadora hoy en la sociedad".

En cuanto a los VIII Premios 'Entidades don Corazón', Pan El Vacar ha sido reconocida por su compromiso con las personas más vulnerables, colaborando con el dispositivo nocturno de Cáritas Diocesana de Córdoba, que atiende a personas sin hogar mediante el reparto de comida, ropa de abrigo y sacos de dormir, además de llevar a cabo un acompañamiento.

Por su parte, Transco ha sido premiada por su implicación en el programa de vivienda de Cáritas, donde, "más allá de su labor como administradores de fincas, destaca por su cercanía, sensibilidad social y apoyo en situaciones complejas con los inquilinos" acompañados por la entidad eclesial.

Este año también se ha reconocido como 'Entidad con Corazón' a Ximenez Group, empresa de Puente Genil (Córdoba), por su compromiso con la inserción sociolaboral, "facilitando oportunidades de empleo y formación a personas en situación de vulnerabilidad y contribuyendo a generar esperanza a través del trabajo".

El programa 'Entidades con Corazón' impulsa la responsabilidad social corporativa entre empresas e instituciones, creando una red de colaboración que permite a Cáritas Diocesana de Córdoba desarrollar su acción social y acompañar a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde la entidad social y caritativa de la Iglesia se ha subrayado que "la labor de la entidad no sería posible sin la implicación de empresas que, con su compromiso, ayudan a salir al encuentro de quienes más lo necesitan".

En este sentido, Reina ha animado "a otras empresas, organizaciones e instituciones a seguir el ejemplo de las premiadas y sumarse a esta red solidaria, contribuyendo, desde sus posibilidades, a mejorar la vida de las personas más desfavorecidas".