Cáritas Diocesana de Córdoba y la Diputación colaboran en el proyecto 'Hogar Residencia San Pablo'

Archivo - La Residencia Hogar San Pablo de Córdoba. - CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Córdoba y la Diputación provincial han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto 'Hogar Residencia San Pablo', destinado a la atención de personas mayores en situación de exclusión social o vulnerabilidad.

Según ha destacado Cáritas Diocesana en una nota, gracias a este acuerdo, la Diputación ha concedido "una subvención nominativa de 40.000 euros que permitirá financiar parcialmente los costes de personal de dos profesionales que desarrollan su labor en el centro: una trabajadora social y una gerocultora".

El Hogar Residencia San Pablo, gestionado por Cáritas Diocesana de Córdoba, es un recurso consolidado que acompaña a personas mayores que carecen de una red de apoyo adecuada o atraviesan situaciones de exclusión residencial y social, ofreciéndoles un entorno seguro, digno y de acompañamiento integral.

Así las cosas, la financiación concedida contribuirá a reforzar la atención social y asistencial que se presta diariamente a las personas residentes, favoreciendo un modelo de atención centrado en la persona, la autonomía y la mejora de la calidad de vida.

Desde Cáritas Diocesana de Córdoba han agradecido el "apoyo y compromiso de la Diputación de Córdoba con este proyecto social", que permite seguir "garantizando una atención cercana y especializada a personas especialmente vulnerables".