Cáritas Jaén critica "el abandono en la calle" por el sistema penitenciario de un exrecluso con un 49% de discapacidad

Archivo - Acceso a la cárcel de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cáritas ha criticado que el sistema penitenciario "deje en la calle" a un preso con un 49 por ciento de discapacidad, parkinson y sin red de apoyo, una vez cumplida su condena.

Según ha explicado el director de Cáritas Diocesana de Jaén, Rafael Ramos, este domingo se ha consumado "un nuevo episodio de desprotección institucional" que ha afeactado a un hombre de 58 años, que salio de la prisión provincial, una vez extinguida su condena.

"Lejos de una reinserción planificada, se topó con un desamparo absoluto", ha dicho Ramos, que ha incidido en que Instituciones Penitenciarias lo dejó en la calle, "sin que hubiera una transición coordinada a un centro asistencial o de dependencia".

Según constata el director de Cáritas, este hombre, además del grado de discapacidad reconocido, padece parkinsonismo inducido por neurolépticos, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión esencial y un trastorno de la personalidad y del comportamiento. Los baremos técnicos reflejan una limitación en la actividad del 45 por ciento y dificultades en su movilidad.

Ramos ha incidido en que la salida de prisión por cumplimiento de condena es una fecha previsible. "Las juntas de tratamiento y los servicios sociales penitenciarios conocen el historial clínico de los internos con meses o años de antelación" y en este caso, "los diagnósticos exigían una actuación preventiva prioritaria".

"El mal funcionamiento institucional queda en evidencia al constatar varios fallos de gestión, falta de previsión, desconexión con la comunidad y vulneración del deber de tutela por parte de la administración pública", ha añadido el director de Cáritas Diocesana de Jaén.

De igual modo, Ramos ha subrayado que dejar en la vía pública a una persona con un cuadro clínico tan complejo y limitaciones severas de movilidad roza la negligencia humanitaria" ya que "la reinserción social no consiste únicamente en abrir las puertas de la cárcel" y . "exige dotar a los ciudadanos más vulnerables de los recursos mínimos para que no queden abocados a la exclusión social y al deterioro inmediato de su salud".

Para Cáritas, es "urgente" que la Delegación Territorial de Inclusión Social y las autoridades penitenciarias intervengan de oficio para corregir estos casos, ya que, "existen otros similares que ocurrirán si no se toman medidas".

En este caso, la actuación de los capellanes de la cárcel, que han alertado de la situación a Cáritas ante su preocupación por lo que estaba ocurriendo, ha permitido que este hombre duerma en el hogar de acogida Nazaret, gestionado por Cáritas y la Delegación de Pastoral Penitenciaria, la noche del domingo, ya que "aseguraron que no podía permanecer en la institución penitenciaria después de la cena y que sí o sí le darían el alta, aunque se quedara en la calle".

Este recurso de Cáritas ha supuesto una respuesta de emergencia, pero insisten en que este hombre necesita atención las 24 horas del día y "actualmente, se encuentra desamparado". Por ello reclaman a las administraciones pertinentes que "adopten medidas urgentes en función de sus competencias que permitan atender a esta persona con dignidad y se lleve a un recurso adecuado a sus características".

Desde Instituciones Penitenciarias se ha indicado a Europa Press que los trabajadores sociales de la prisión "han hecho todo lo posible y más" para buscar un recurso a esta persona y a todas aquellas que salen de prisión con especial vulnerabilidad.

"Los servicios hacen todo lo posible para que esa persona cuando vaya a salir pueda tener un sitio, pero no en todos los casos se consigue porque los recursos son comunitarios y son lo que son", se ha afirmado desde Instituciones Penitenciarias.

Los trabajadores sociales de la prisión "llaman a todas las puertas" y lo hacen con mucho tiempo de antelación respecto a la fecha de puesta en libertad, pero los recursos para atender a estas personas, una vez que recuperan la libertad, dependen de cada comunidad autónoma.

RECURSO DESDE LA JUNTA

Por su parte, la Delegación Territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Jaén ha reclamado el trabajo conjunto de las administraciones públicas ante situaciones de emergencia con personas vulnerables.

En concreto, a través de un comunicado, ha exigido al Ayuntamiento de Jaén que asista a este exrecluso de la prisión provincial que se encuentra en situación de sinhogarismo y sin red de apoyo tras su salida de la cárcel, taly como ha denunciado Cáritas Diocesana de la capital.

La delegada territorial, Ángela Hidalgo, ha exigido al Consistorio de la capital que "asista a las personas sin hogar" y, de manera específica, que ponga a disposición de este exrecluso "de forma inmediata" una plaza residencial en alguno de los dos centros con los que la administración local mantiene un convenio de colaboración para casos de emergencia.

Hidalgo ha explicado que esta necesidad ya fue trasladada días atrás al Ayuntamiento ante la completa ocupación de los centros concertados con el Gobierno andaluz en Jaén.

Asimismo, la delegada territorial ha criticado la "falta de previsión del Gobierno central", a través de Instituciones Penitenciarias, al no haber tenido en cuenta las características de este caso "hasta apenas unos días antes de la salida de prisión de esta persona".

"Es urgente y necesario que sean previsores a la hora de trasladar las necesidades de quienes dejan el centro penitenciario y necesitan una red de ayuda; siempre encontrarán a la Junta para su atención, pero para ello necesitamos que sigan los plazos previos establecidos", ha subrayado Hidalgo.

La delegada ha señalado que los técnicos de la Delegación Territorial han atendido y valorado las características del caso, concluyendo que la persona presenta un nivel de dependencia en grado 2, motivo por el cual se trasladó al Ayuntamiento de Jaén la necesidad de ofrecerle una plaza residencial.

Como medida de apoyo, la Delegación Territorial ha ofrecido a esta persona una plaza de respiro familiar que estará disponible a partir del próximo 17 de agosto en la residencia mixta de Linares. "Mientras tanto", confía en que el Ayuntamiento de Jaén "ofrezca un espacio en el que esta persona pueda ver sostenidas sus necesidades de residencia y de atención".