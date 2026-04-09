Archivo - Un trabajador de Recuperaciones Redoble recoge ropa de un contenedor de Cáritas en Jaén. - CÁRITAS JAÉN - Archivo

JAÉN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Jaén recibió el año pasado más de 660.000 euros de las casillas solidarias de la Renta para realizar su labor caritativa y social. En concreto, el total ascendió a 660.519,17 euros, de los que 540.766,26 euros procedieron de proyectos con cargo a la casilla de Actividades de Interés Social.

Los programas de Personas sin Hogar, Empleo, Mayores, Migrantes y Personas Privadas de Libertad fueron los principales destinatarios de las aportaciones realizadas por los contribuyentes. Los 119.752,91 euros restantes correspondieron a la cantidad recibida por Cáritas con cargo a la casilla de la Iglesia católica.

Desde 2017, los fondos asignados por los contribuyentes a través de la casilla de Actividades de Interés Social, conocida como la 'X Solidaria', se distribuyen a las organizaciones del Tercer Sector a través de una convocatoria pública de subvenciones en un sistema de doble tramo que las ONG destinan íntegramente a proyectos concretos, no a sus estructuras.

El contribuyente puede multiplicar su solidaridad al aportar el 1,4 por ciento de sus impuestos tanto al sostenimiento de la Iglesia como a los fines sociales. Desde Cáritas se apunta que este gesto "no supone pagar más ni que se le vaya a devolver menos en el resultado de su declaración".

La pasada primavera, el 50,5 por ciento de las personas contribuyentes marcaron la casilla solidaria de la renta, superando los 12,3 millones de personas. Sin embargo, todavía hay un porcentaje importante que no lo hacen, o bien porque marcan solamente la casilla de la Iglesia católica o porque no marcan ninguna.

Dejar en blanco estas casillas de la asignación tributaria supone, según Cáritas, que "una parte importante de la recaudación del IRPF pase cada año directamente a las arcas del Estado, en lugar de destinarse a fines sociales o al sostenimiento de la Iglesia".

Con motivo del inicio de la campaña de la Renta, Cáritas ha lanzado la iniciativa 'Únete al movimiento doble X' para invitar a la sociedad a marcar las dos casillas.