Cáritas pone en marcha en Jaén su dispositivo especial de atención a personas sin hogar por altas temperaturas

Interior del Centro de Día Santa Clara - CÁRITAS

JAÉN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas pone marcha desde este lunes en Jaén su dispositivo especial para la atención a las personas sin hogar por las altas temperaturas. El Centro de Día Santa Clara, en el casco antiguo de Jaén capital, se convierte así en epicentro del dispositivo especial de Cáritas, que se prolongará de manera ininterrumpida hasta el 15 de septiembre, con independencia de que esté activada o no algún tipo de alerta meteorológica por calor en Jaén.

El director de Cáritas Diocesana de Jaén, Rafael Ramos, ha explicado que el Centro de Día Santa Clara modifica su horario desde este lunes. De esta forma, estará en funcionamiento de manera ininterrumpida desde las 8,30 horas a las 19,30 horas, de lunes a viernes, y de 9,30 horas a 18,30 horas, sábados y domingos.

Además de permanecer en el centro durante ese tiempo, las personas atendidas en este recurso recibirán desayuno, almuerzo y merienda. También podrán hacer uso de los servicios de ducha y lavandería.

Ramos ha valorado el compromiso de la Iglesia jiennense a través de Cáritas Diocesana de Jaén y Cáritas Interparroquial de Jaén. "La puesta en marcha de este dispositivo especial supone un claro esfuerzo por parte de este organismo de la Iglesia, ya que el aumento del horario lleva aparejados costes económicos, como es el caso de contrataciones de personal para garantizar la atención más adecuada a las personas sin hogar durante los meses de verano", ha subrayado Rafael Ramos.

En la misma línea, ha destacado la colaboración entre Cáritas y el Ayuntamiento de Jaén, que posibilitará la derivación de personas en situación de sin hogar, hasta un máximo de 15 --según se ha fijado desde el Ayuntamiento--, para que puedan cenar, pernoctar y desayunar en el Centro Municipal de Acogida al Transeúnte.

Cáritas Diocesana de Jaén ha incidido en su "total compromiso de colaboración e intervención profesional" con el Ayuntamiento de Jaén, pero sostiene que un dispositivo de emergencia "no puede darse por solucionado en la teoría, si mantiene desatendidas las horas más peligrosas del día para las personas más vulnerables de la ciudad, así como tampoco limitando la atención a un número de personas inferior a la población conocida de este colectivo en la ciudad".

Por este motivo, desde Cáritas se ha pedido al Ayuntamiento que se incremente el número de plazas de atención a través de recursos municipales, para que puedan ser atendidas en caso de ser necesario la población completa de personas sin hogar en la ciudad de Jaén, estimadas en un rango de 40 a 50 personas.

En segundo lugar, también se ha pedido al Consistorio que habiliten más refugios climáticos en el horario crítico de tarde, a partir de las 15,00 horas, no solo el Centro de Día de Cáritas, con capacidad limitada a 25 personas, lo cual no es solución a toda la población conocida de personas sin hogar de la ciudad.

En tercer lugar, se ha pedido que no solo se limite el dispositivo de ola de calor a la declaración de emergencia amarilla o superior, ya que estima que con las temperaturas que hay en la capital, debería ser continuo durante el período estival.

"Desde Cáritas nos habría gustado que, al igual que ya se hizo en los años precedentes, el centro municipal hubiera posibilitado la pernocta de las personas sin hogar durante todo el verano, con independencia de que la situación de alerta esté activada o no", ha expresado Rafael Ramos.

Durante el verano de 2025, el dispositivo especial de Cáritas por altas temperaturas se prolongó durante 79 días. Durante ese periodo, la media de atención alcanzó las 40 personas diarias. Se ofrecieron 2.528 desayunos, 3.160 almuerzos y 1.580 meriendas. De igual modo, se ofrecieron 1.975 servicios de ducha y 790 servicios de lavandería.