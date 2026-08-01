El Museo de Bellas Artes de Córdoba aporta siete obras a la exposición monográfica sobre Antonio Palomino en Valencia

La obra 'Adoración de los Magos', de Antonio Palomino. - MUSEO DE BELLAS ARTES

CÓRDOBA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Córdoba ha aportado un total de siete obras a la exposición monográfica 'Antonio Palomino y la noche barroca', organizada por el Museo de Bellas Artes de Valencia en colaboración con la Biblioteca Nacional de España, que expone hasta el próximo día 20 de septiembre 65 piezas en el museo valenciano.

Según informa el museo cordobés en su web, consultada por Europa Press, la muestra está comisariada por el historiador del arte José Riello y es la primera exposición monográfica dedicada al pintor, tratadista y teórico cordobés Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco (1655-1726) con motivo del tercer centenario de su fallecimiento.

La exposición reúne 65 piezas, entre óleos de gran formato, dibujos, estampas, libros históricos y documentos teóricos, procedentes de una veintena de museos e instituciones nacionales que permiten conocer la trayectoria de uno de los principales pintores y teóricos del arte español entre los siglos XVII y XVIII.

La propuesta plantea un recorrido por la evolución artística e intelectual del creador cordobés a través de cuatro grandes bloques temáticos. El primero es 'La Monarquía de España', donde analiza su estrecha vinculación con la corte tras ser nombrado pintor del rey en 1688; el segundo, 'Arte teológico e Inmaculada Concepción', explora sus reflexiones figurativas y místicas sobre los dogmas religiosos de la época.

El tercer eje es 'La gran pintura mural', donde documenta sus espectaculares trabajos al fresco ejecutados en urbes como Valencia entre 1697 y 1705 (Basílica de los Desamparados, Santos Juanes y la Catedral), y, por último, 'El museo pictórico y escala óptica', en el que reivindica el impacto internacional de su célebre tratado, considerado la obra cumbre de la historiografía artística de la España moderna.

La muestra cuenta con una destacada aportación del Museo de Bellas Artes de Córdoba, que ha colaborado de forma sustancial en el proyecto mediante el préstamo de siete piezas de sus fondos artísticos. Esta selección del museo andaluz resulta fundamental para comprender la etapa formativa y las primeras influencias del maestro barroco en su tierra natal, antes de consolidarse en Madrid y dejar su colosal impronta decorativa en los techos y bóvedas de los principales templos de Valencia. Estos préstamos reflejan fielmente su arraigo en la tradición pictórica andaluza previa a su marcha a la corte.

Las obras cedidas por el museo cordobés son 'Alegoría de la Redención'; 'Niño Jesús dormido'; 'Epifanía'; 'San Jerónimo'; 'Adoración de los Magos'; 'Negación de San Pedro', y 'San José'.