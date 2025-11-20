Carlos Cuerpo, sobre el caso de Cerdán, espera que "la justicia lleve a cabo su labor y que se esclarezca"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, interviene dentro del acto inaugural del foro ‘Avanzando hacia la incertidumbre’. A 20 de noviembre de 2025, en Carmona, Sevilla (Andalucía, España). El Observatorio Económico de Andalucía, OEA, - María José López - Europa Press

CARMONA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado este jueves que espera que "la justicia lleve a cabo su labor y que se esclarezca" lo que haya ocurrido en torno al caso de presunta corrupción que afecta al que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Carlos Cuerpo ha realizado estas declaraciones en una atención a medios en Carmona (Sevilla) tras participar en la inauguración del Foro OEA/Cesur 'Avanzando en la incertidumbre', y en respuesta a la pregunta de si "teme que el caso Cerdán ponga en riesgo la legislatura".

La cuestión llega al día siguiente de que Santos Cerdán quedara en libertad tras cuatro meses y 20 días en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) por su presunto "papel principal" en la trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones que se investiga en el conocido como 'caso Koldo'.

En respuesta a la pregunta de si este caso podría poner "en riesgo la legislatura", el ministro ha señalado que en el Gobierno están "muy centrados en todo lo que nos queda por hacer", y aunque "las cifras avalan la política económica que ha estado realizando" el Ejecutivo, "nos queda todavía camino por recorrer, y eso es en lo que estamos", ha añadido.

Respecto al caso de Cerdán, el titular de Economía se ha limitado a comentar que "lo que esperamos es que se siga avanzando y que, por supuesto, la justicia lleve a cabo su labor, y que se esclarezca y que las responsabilidades que tengan que declinarse lo hagan".