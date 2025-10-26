Las Carmelitas Descalzas de Aguilar de la Frontera (Córdoba) buscan recaudar 40.000 euros para construir un obrador

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

Las Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José y San Roque de Aguilar de la Frontera (Córdoba) han lanzado una campaña de micromecenazgo con el objetivo de recaudar fondos, en concreto 40.600 euros, para la construcción de un obrador que les permita seguir con su producción de dulces artesanos, pues, desde hace años, "la repostería es su principal fuente de ingresos y les permite vivir de su trabajo".

Según informa en su web la Fundación DeClausura, entidad sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a los conventos y monasterios de España y a dar a conocer la vida contemplativa, consultada por Europa Press, realizar los trabajos del obrador "tiene un coste que supera" las "capacidades de pago" de las monjas, motivo por el que "piden ayuda", recalcando que "cualquier colaboración, aun por pequeña que parezca, es una gran ayuda para la comunidad".

Hasta ahora, las monjas han trabajado en la cocina del convento, pero "ésta se les ha quedado pequeña", de modo que ahora necesitan "acondicionar un espacio monástico como obrador donde poder trabajar, almacenar y disponer de las máquinas adecuadas para su actividad".

Las Carmelitas Descalzas de Aguilar de la Frontera elaboran una variada y rica repostería: desde galletas de naranja, magdalenas, hojaldres, pastas de té, rosquillas, roscos, yemas de Santa Teresa, tartas y pasteles variadas, tortas de azúcar y de aceite, hasta empanadas y elaboraciones típicas de la zona, como son los canutos y piononos. Por Navidad, las monjas preparan polvorones, mantecados y roscones de reyes.

Por todo ello, las Carmelitas han lanzado, junto a la Fundación DeClausura, una campaña solidaria de micromecenazgo, disponible en el enlace 'https://declausura.org/necesidades-urgentes/apoyo-en-la-cons...'. Además, la compra de sus dulces y elaboraciones también es una forma de ayudar a la comunidad, pero por ahora solo puede hacerse en el monasterio.

El Monasterio de San José y San Roque de Aguilar de la Frontera fue terminado en 1761 y posee una de las iglesias más relevantes de su estilo, siendo una joya del barroco. Tiene forma de cruz latina con bóvedas de medio cañón con fajones y lunetos decorativos y forma de media naranja en el centro del crucero. El coro alto se sitúa sobre la nave. Además, su interior está totalmente decorado.