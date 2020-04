UGT-A defiende que el sindicato "no ha sido condenado civil ni penalmente" tras la apertura de juicio oral a su excúpula

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, tras la apertura de juicio oral contra la anterior cúpula del sindicato andaluz, ha señalado este jueves que su organización "no ha sido condenada ni penal ni civilmente" dado que "no existe aún sentencia del caso".

Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa telemática organizada junto a CCOO-A para abordar sus reivindicaciones por el Día del Trabajador que se celebra este viernes 1 de mayo. En este marco, ha mostrado su "sorpresa" al considerar "no toca hablarlo hoy" por el contexto de pandemia que se está sufriendo.

Así, Castilla ha explicado que "no existe aún sentencia", ironizando que "a lo mejor la hay y no me he enterado". Ha recalcado que UGT Andalucía "no ha sido condenado ni penal ni civilmente" recordando que el caso están en fase de instrucción. En este sentido, ha deseado que la justicia sea más rápida para las personas que "están llevando un calvario" desde hace seis años.

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros de subvenciones públicas.