Carmen del Riego, presidenta de la FAPE: "La verdad periodística no es absoluta, sino una verificada y contrastada"

Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Carmen del Riego, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y Anabel Díez, presidenta de la Asociación de los Periodistas Parlamentarios - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La periodista y presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Carmen del Riego, ha recordado que "la verdad periodística no es absoluta, sino una verdad contrastada y verificada". Riego ha afirmado que sólo es posible recobrar la confianza de la ciudadanía con un trabajo periodístico que "requiere tiempo en aras de la verdad" y ha recordado los riesgos de informarse "exclusivamente" por redes sociales.

Riego ha participado en la segunda jornada del Curso 'El desafío ético del periodismo de hoy', en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta. Ha intervenido en la mesa redonda 'Política y tribunales. El periodista como mediador. Recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía' junto a la periodista y presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), Anabel Díez.

En sus intervenciones, ambas periodistas han puesto de manifiesto las normas para que la ciudadanía vuelva a recuperar la confianza en los medios de comunicación puesto que, como ha afirmado Riego, "ha habido un descenso en la credibilidad de los medios tradicionales en la última década". Para ello, ha insistido en que esta situación sólo puede invertirse con las normas deontológicas: "La ética se convierte en esta época en un asunto de interés público".

Asimismo, Riego ha insistido en que "hacer un periodismo riguroso es caro" y ha recordado que "la audiencia y los ingresos publicitarios han descendido". Entre otras causas, ha apuntado al surgimiento de la Inteligencia Artificial: "Realiza un resumen del contenido de los medios de comunicación sin que ellos obtengan beneficio". No obstante, ha matizado que esta herramienta "puede ser de utilidad" siempre que el periodista "siga la verdad de los hechos".

Un punto en el que también ha incidido Anabel Díez: "Tenemos que empeñarnos más que nunca en los hechos". Del mismo modo, ha incidido en que a pesar de existir una verdad periodística "sujeta a los hechos comprobables", existe una "orientación legítima en cada medio de comunicación". Sin embargo, ha afirmado que la polarización política se ha trasladado a los medios y sus cúpulas de poder.

Igualmente, ha afirmado que España todavía tiene que incorporar la normativa europea sobre medios de comunicación: "Europa siempre está en la solución y hay una serie de reglas que tendrían que aplicarse". De manera concreta, ha pedido aplicar la transparencia en la propiedad de los medios: "Los ciudadanos deben conocer quiénes son". Además, Díez ha afirmado que esta ley "no es la larga mano del Estado" para controlar a los profesionales.

A pesar de los retos para recuperar la credibilidad de la ciudadanía, la periodista ha mandado un mensaje de resiliencia: "Estamos en un mal momento, pero no nos vamos a rendir". En sus recomendaciones, ha pedido ceñirse a los códigos deontológicos y ha solicitado "fortalecer a la FAPE, porque es una garantía para seguir con la tarea". "Con todos los retos, pero también con todas las herramientas que hoy tenemos; periodismo", ha concluido Díez.

Tras sus intervenciones, las partipantes han abierto la mesa redonda al resto de participantes, quienes han realizado diversas preguntas a las periodistas. Díez ha aprovechado su responsabilidad al frente de la APP para explicar el proceso de sanción en el Congreso de los Diputados a Vito Quiles, a quien ha tildado de "pseudoperiodista". En sus palabras, la presencia de Quiles "reventaba las ruedas de prensa" y "entorpecía el trabajo de los profesionales".

Por su parte, Carmen del Riego ha puesto en valor los últimos avances normativos de la FAPE. "Hemos incorporado nuevos anexos para que los periodistas sepan cómo tratar los casos de suicidio, de violencia a la mujer o el medio ambiente", ha informado. Igualmente, ha señalado que aunque la Federación no puede sancionar a sus miembros profesionales, "el reproche social es importante". Del mismo modo, ha recordado el valor de los códigos deontológicos: "Surgen desde el interior de la propia profesión y por el convencimiento de sus profesionales".

El curso, impulsado por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), ha continuado en su segundo día de celebración con una segunda Mesa redonda titulada 'La arquitectura del bulo: desinformación y estado de opinión. Los entresijos del periodismo, la política y los tribunales', con la presencia José Precedo y Carlota Guindal, periodistas. La jornada persigue explorar el estado del periodismo y su situación ética así como buscar nuevas herramientas para elaborar una información veraz, contrastada y verificada.