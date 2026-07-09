Carolina España repite como consejera de Economía y Hacienda y portavoz y asciende a vicepresidenta tercera de la Junta

La consejera portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones, Carolina España, en imagen de archivo. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Carolina España (Málaga, 1969) ha asumido la vicepresidencia tercera de la Junta de Andalucía, mientras seguirá a la cabeza de la consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, así como con la portavocía del Gobierno andaluz.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, en la legislatura 2022-2026, desempeñó el cargo de consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos hasta diciembre de 2025 que asumió nuevas competencias y pasó a llamarse Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

Desde julio de 2024 también ocupó el cargo de portavoz del Ejecutivo autonómico. Ha sido también presidenta de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade) y presidenta de Málaga TechPark-Parque Tecnológico de Andalucía.

Diputada nacional por la provincia de Málaga en el Congreso de los Diputados, tuvo, entre otras responsabilidades, la portavocía del Pacto de Toledo en las X y XI Legislaturas y la portavocía de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la XII Legislatura.

En su trayectoria como diputada nacional, Carolina España ha sido vocal de la Comisión de Presupuestos, portavoz de la Comisión de Hacienda y Función Pública y vocal suplente de la Diputación Permanente.

Carolina España ha ostentado también cargos en el ámbito municipal, donde ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga (Medio Ambiente), teniente de alcalde de Economía, Hacienda y Personal, portavoz y primera teniente de alcalde.