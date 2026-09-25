La Carrera del Agua de Lanjarón (Granada), reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Archivo - Cientos de personas participan en la Carrera del Agua de Lanjarón. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE LANJARÓN - Archivo

MADRID/GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha entregado este viernes, en el Teatro Real, los diplomas que acreditan a 16 nuevas Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, entre ellas, la única andaluza, la Carrera del Agua de Lanjarón (Granada).

Durante el acto, celebrado con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora este domingo 27 de septiembre, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado el valor de estas celebraciones como expresión de la riqueza cultural y la diversidad de España. Hereu ha señalado que estos reconocimientos suponen un "salto de calidad" para los destinos y aportan "un valor inmaterial importantísimo" a la promoción internacional de España como potencia turística.

Hereu ha presidido la entrega de diplomas a 16 nuevas Fiestas de Interés Turístico, once de ellas de ámbito nacional y cinco internacional.

Con estas nuevas incorporaciones, el listado del Ministerio de Industria y Turismo alcanza las 266 Fiestas de Interés Turístico, de las que 175 cuentan con la declaración nacional y 91 con la internacional.

Durante su intervención, el ministro ha subrayado que las fiestas son "historia, patrimonio, cohesión y desarrollo social", además de constituir un factor de atractivo turístico. En este sentido, ha destacado su contribución especialmente al turismo cultural y de interior y ha reivindicado la importancia de las tradiciones como parte de la promoción turística de España.

Hereu ha recordado asimismo que España ha recibido más de 58 millones de turistas internacionales hasta julio, y ha señalado que las fiestas constituyen uno de los factores que contribuyen al atractivo del país.

Las declaraciones de Interés Turístico Nacional e Internacional son distinciones honoríficas que reconocen celebraciones de especial valor cultural, arraigada tradición popular y atractivo turístico. Entre los criterios que se tienen en cuenta figuran también aspectos como la participación ciudadana, la sostenibilidad, la igualdad y el respeto.

CINCO NUEVAS FIESTAS DE INTERÉS INTERNACIONAL

Las cinco fiestas que han recibido este año el reconocimiento de Interés Turístico Internacional son el Festival de la Exaltación del Botillo, de Bembibre (León); las Bodas de Isabel de Segura, de Teruel; los Moros y Cristianos de Elda, en Alicante; la Ruta de la Pasión Calatrava, en la comarca del Campo de Calatrava (Ciudad Real), y la Semana Cervantina, de Alcalá de Henares (Madrid).

Por su parte, las once nuevas Fiestas de Interés Turístico Nacional son la Carrera del Agua, de Lanjarón (Granada); el Entroido de Cobres, de Vilaboa (Pontevedra); El Vítor, de Horcajo de Santiago (Cuenca); el Festival de La Manzana, de Villaviciosa (Asturias); la Fiesta de la Vendimia de Jumilla, en Murcia; la Fiesta del Mejillón y del Berberecho, de Vilanova de Arousa (Pontevedra); la Fiesta de San Roque de Calatayud, en Zaragoza; las Fiestas del Ángel, de Teruel; las Jornadas Calderonianas, de Yepes (Toledo); la Fiesta del Pino, de Teror (Las Palmas), y los Moros y Cristianos de Calpe, en Alicante.

A la ceremonia han asistido alcaldes y concejales de los municipios reconocidos, representantes de las asociaciones promotoras de los festejos, embajadores de varios países y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

Sánchez ha agradecido la dedicación de las personas, administraciones y colectivos de la sociedad civil implicados en la organización de las fiestas reconocidas.

EL TURISMO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El acto se ha celebrado en la semana del Día Mundial del Turismo, que este año pone el foco en la agenda digital y el desarrollo de la inteligencia artificial para avanzar hacia un turismo más inclusivo y sostenible.

Según ONU Turismo, la jornada aborda cómo la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la toma de decisiones, la gestión y la calidad de los destinos, así como su sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Se trata del tercer año consecutivo en que el Ministerio de Industria y Turismo organiza un acto público para escenificar la entrega de estos diplomas. En 2025 se concedieron diez distinciones y en 2024 fueron 13 las fiestas reconocidas.