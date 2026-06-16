Presentación del 'Abraza la tradición', cartel anunciador de la Feria de San Lucas 2026. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cartel 'Abraza la tradición', de Daniel Páez, anunciará en Jaén la Feria de San Lucas 2026, una obra con un destacado equilibrio compositivo que apela a la identidad local con elementos como el castillo, el lagarto o el color verde.

La concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, junto a los diseñadores gráficos y miembros del jurado Leonor Amaro y Raúl Buendía, ha presentado el trabajo ganador del concurso en una comparecencia que también ha contado con su autor.

Este último ha considerado un "honor" anunciar la Feria de San Lucas. "Este cartel lleva por título 'Abraza la tradición' que para mí es como volver a tus raíces, a los brazos de una madre por ejemplo, que en el cartel está representada a través del cerro de Santa Catalina con la imagen de esa versión humana vestida de gitana que tiene la peculiaridad de portar el Castillo de Santa Catalina como peineta", ha explicado.

Páez ha afirmado que, al igual que la ciudad abraza ese cerro, "en este caso el lagarto de la Malena es el que abraza a su madre, creando una imagen muy tierna que conecta con esa imagen de ir a la feria y compartir momentos con esas personas importantes de tu vida". En cuanto a las estrellas de ocho puntas del fondo, hacen referencia "a las lucernas de los baños árabes de Jaén".

Finalmente, el autor sevillano, diseñador gráfico e ilustrador, ha invitado a aprovechar "para abrazar esa identidad" y a apreciar "la belleza de los detalles que están presentes en esta preciosa ciudad".

Por su parte, la concejala de Cultura ha precisado que su cartel "ha sido elegido de entre 40 que se han presentado" y en él predominan los tonos verdes, que recuerdan al entorno de Jaén, con olivares y sierra.

"La protagonista abraza a un lagarto de la Magdalena, portando sobre su cabeza, a modo de peineta, a nuestro castillo de Santa Catalina. El pelo recogido con una rama de olivo es un guiño sutil a nuestro oro líquido, la base de toda nuestra gastronomía", ha añadido. Además, sobre fondo oscuro se resaltan otros elementos, como "el flamenco con ese vestido de lunares" y huellas del pasado histórico.

Buendía ha valorado el buen nivel que ha habido entre las 40 obras presentadas al concurso, en el que, por unanimidad, el jurado ha elegido la obra de Páez, de la que resaltado "el uso del Castillo de Santa Catalina como peineta" y "el uso de un dragón más fiel a la tradición de Jaén". Asimismo, ha hablado del "buen uso tipográfico, muy bien jerarquizado, muy legible y un cartel que se recordará fácilmente".

Amaro ha coincidido en señalar que, a nivel compositivo, el cartel ganador "está muy bien equilibrado, además de ser también muy adaptable a otros formatos". También ha subrayado "esa figura flamenca y ese dragón que se aleja muchas veces del lagarto de la leyenda, pues muchas veces se dice que es más dragón que lagarto".

Daniel Páez es autor de carteles como Paso a Paso (Onda Cero 2026) para la Semana Santa de Sevilla y salida procesional de la cofradía del Resucitado y Alegría (Granada 2026), entre otros.

Asimismo, ha realizado ilustraciones editoriales en colaboración con revistas como 'Nazarenos', portadas para proyectos como 'The Sevillaner' y diseños de promoción para eventos como el Icónica Fest 2025 o para hermandades como la del Cautivo y Trinidad de Jaén.