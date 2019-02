Casado afea a Sánchez que dé "lecciones de ejemplaridad" cuando tiene los "peores casos de corrupción" en Andalucía

Publicado 27/02/2019 13:53:20 CET

MADRID/SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha afeado al presidente del Gobierno que vaya dando "lecciones de ejemplaridad" cuando tiene "siete casos en su Gobierno" de personas que tienen una sociedad para "pagar menos impuestos" y tiene, además, instruyéndose en Andalucía los "peores casos de corrupción" que afectan a su partido.

Durante la sesión de control de este miércoles en el Congreso, el presidente del PP ha dicho que el propio jefe del Ejecutivo puso el "baremo" al asegurar públicamente que no tendría en su equipo a nadie que tuviera una sociedad para "pagar menos impuestos". "Y tiene siete casos en su Gobierno y no solo no los ha echado sino que pretende darnos a nosotros lecciones de ejemplaridad", ha aseverado.

Por eso, ha pedido "coherencia" a Sánchez, máxime cuando se están instruyendo los "peores casos de corrupción" que afectan al PSOE en la Junta de Andalucía. Según ha añadido, con la llegada de Juanma Moreno a la Junta se ha abierto una comisión contra el fraude y la corrupción para "poner luz sobre esos casos que afectan a 500 exaltos cargos de la izquierda y que pueden llegar a los 5.000 millones de euros en fondos defraudados".

"Para hablar de regeneración se la tiene que aplicar usted mismo. Para hablar de ejemplaridad se la tiene que aplicar usted mismo", ha dicho a Sánchez, para añadir que no puede "venir arrastrado" al Parlamento y "encima decir que no existen" los casos que afectan a su gabinete.