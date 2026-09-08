Cascamorras regresa este miércoles a Guadix, un año más sin conseguir llevar la imagen de la Virgen de la Piedad de Baza

Cascamorras vuelve este miércoles, 9 de septiembre, a Guadix tras no conseguir llevarse la imagen de la Virgen de la Piedad durante su multitudinaria carrera en Baza (en la imagen) - AYUNTAMIENTO DE BAZA

GUADIX (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

Este miércoles, 9 de septiembre, Cascamorras realizará la multitudinaria carrera de regreso a Guadix donde el popular personaje vuelve a su localidad de origen sin haber conseguido llevar allí la imagen de la Virgen de la Piedad del municipio hermano de Baza. Un año más, el pueblo de Guadix mostrará su 'castigo' a Cascamorras lanzando pinturas en esta ancestral y multitudinaria fiesta que une a las principales ciudades del norte de la provincia de Granada.

Así, en Guadix, la carrera infantil que tendrá lugar desde las 12,00 horas de este miércoles recuperará como punto de partida el lugar habitual, el Palacio de Villalegre, desde donde comenzará un recorrido que continuará por Santa María del Buen Aire, Plaza de la Catedral, Plaza de la Constitución, Santisteban, Magistral Domínguez, Ancha, Tárrago y Mateos, Placeta de los Cuchilleros, Doctor Joaquín Tena Sicilia y avenida Medina Olmos, para finalizar en el Parque Municipal Pedro Antonio de Alarcón.

Las principales modificaciones se producirán en la carrera del Cascamorras a partir de las 18,00 horas, el momento central y más multitudinario de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional. Y es que, como ya comunicó el Ayuntamiento de Guadix, las obras que se están llevando a cabo en las calles Barradas y Puerta Alta hacen necesario modificar una parte importante del itinerario tradicional.

Así, Cascamorras accederá a Guadix por la carretera de Baza con Rambla Baza y continuará por carretera de Baza, avenida Buenos Aires, Plaza de las Américas, avenida Medina Olmos, Doctor Tena Sicilia, Tárrago y Mateos y calle Ancha.

A partir de este punto llegará una de las principales novedades del recorrido. Desde la calle Ancha, la comitiva subirá por Juan de Dios Ponce y Pozo hasta el Paseo de la Catedral, para continuar por Arco de Palacio, donde tendrá lugar el tradicional recibimiento por parte del obispo de Guadix, Francisco Jesús Orozco Mengíbar. Desde allí se dirigirá por Santa María del Buen Aire hasta la Plaza de la Catedral y accederá a la Plaza de la Constitución en sentido inverso al habitual, entrando desde la propia Plaza de la Catedral.

En la Plaza de la Constitución tendrá lugar otro de los momentos tradicionales de la jornada, con el recibimiento en el Ayuntamiento de Guadix por parte del alcalde accitano, Jesús Lorente, acompañado por el resto de autoridades presentes.

Tras este encuentro, Cascamorras continuará también en sentido inverso al recorrido habitual por Magistral Domínguez y calle Ancha, para subir hasta el Caño de Santiago y proseguir por Placeta de Santiago, calle Santiago, San Antoñico y Bovedilla, continuando por Cruz de Piedra, San Miguel y Real de Santo Domingo. El recorrido concluirá este año en la capilla del Cristo de los Favores, en sustitución de la iglesia de Santo Domingo, que permanece cerrada por las obras.

ÉXITO EN BAZA CON 17.000 PERSONAS EN LA CALLE

Por otro lado, la tradición volvió a cumplirse escrupulosamente el pasado día 6 de septiembre, este año en domingo, cuando los ciudadanos de la ciudad de Baza impidieron al Cascamorras 2026, encarnado en el accitano Antonio Vera, llegar limpio a la Merced y ofrecerle por tanto la posibilidad de llevarse a Guadix a la Virgen de la Piedad.

Así, y según informó el Ayuntamiento, hasta 17.000 personas en las calles de la ciudad bastetana lo jalearon, le demostraron su cariño, le besaron, le abrazaron, le arrojaron pintura negra y le llevaron en volandas hasta los mismos pies de la patrona, para que le rezara, sí... pero en Baza.

Desde el Ayuntamiento bastetano destacan que la jornada del 6 de septiembre del Cascamorras transcurrió con total normalidad y sin incidentes reseñables. El dispositivo de seguridad, dirigido desde un Puesto de Mando Avanzado, apenas tuvo que intervenir: Dos traslados al hospital por traumatismos de tobillo y 14 intervenciones menores se solucionaron en ese mismo y conforman el parte de la carrera más esperada del año, con la que se abre la Feria y Fiestas de septiembre en Baza.

Antonio Vera, acompañado de los antiguos Cascamorras y de los miembros de la Hermandad de la Virgen de la Piedad de Guadix fue recibido en el Ayuntamiento de Baza por el alcalde, Pedro J. Ramos, y otras autoridades. Tras prepararse física y emocionalmente, la comitiva se trasladó hasta las Arrodeas, de donde partió, tras el tercer cohete, la aventura secular convertida en Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2013.

UNA FIESTA DE ORIGEN MEDIEVAL

El Cascamorras es una fiesta tradicional originaria de la Edad Media que se ha ido transmitiendo oralmente de generación en generación. Según la leyenda fue un obrero morisco, Juan Pedernal, vecino de Guadix, quien trabajaba en Baza cuando se encontró la talla de la Virgen de la Piedad.

Pedernal intentó llevarse la imagen, pero no pudo, y tras varios litigios, se resolvió que la que terminó siendo la patrona de Baza podría salir de allí si conseguía llegar hasta ella inmaculado, sin una sola mancha. Ese domingo, como es tradición, tras el tercer cohete, tuvo lugar el comienzo de la carrera desde las Arrodeas de Baza.

Este año representado por Antonio Vera, este personaje del siglo XV volvió a intentar llevarse la Virgen accediendo hasta la iglesia de la Merced bastetana, donde fue recibido con pinturas que lo mancharon para evitar que pueda cumplir su cometido.

Este 9 de septiembre, Guadix recibirá de vuelta al Cascamorras y, al comprobar que el emisario vuelve con las manos vacías, cargarán contra él en un 'enfado ficticio' repleto de carga de pinturas de color marrón para mancharlo.