'El Cascanueces', del Ballet Clásico Internacional, estrenará su gira española el 6 de diciembre en Jaén

Representación de 'El Cascanueces', a cargo del Ballet Clásico Internacional. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

'El Cascanueces', del aclamado Ballet Clásico Internacional, iniciará su gira navideña por España el próximo 6 de diciembre en Jaén, donde volverá a sonar "la maravillosa música de Tchaikovsky".

Lo hará en Nuevo Teatro Infanta Leonor bajo la dirección general de Andrey Sharaev y con solistas internacionales como Tatiana Nazarchevich, Nikolay Nazarchevich, Sergey Iliin, Elizaveta Savina, Denís Dónica, Ana Oleinic, Olga Markova, Nicole Ferazzino, Nicole Mocellini, Anastasiia Haietska, Irina Yurchenko, Andrei Saharnean, Anna de Muri y Roberto Gadaldi.

Los bailarines, de impecable trayectoria artística reconocida a nivel mundial han emocionado al público de diferentes países, desde China, hasta Estados Unidos, pasando por Rusia, Ucrania, Moldavia, Hungría, Austria o Francia, según ha informado este lunes en una nota el Ayuntamiento.

La historia de 'El Cascanueces' se sitúa en la víspera de una Navidad inolvidable, cuando una joven llamada Marie emprende una travesía llena de maravillas y misterio. Acompañada por el Cascanueces, se enfrenta a los ratones malvados, baila entre los copos de nieve y, finalmente, llega al Palacio Mágico. Allí, todos sus juguetes cobran vida y bailan en una fiesta inolvidable.

El Ballet Clásico Internacional cuenta con "una impresionante coreografía y bailarines de renombre mundial" y en este espectáculo en Jaén participarán niños de las escuelas locales de danza (niños en la fiesta, ratoncitos, ángeles, flores y enanitos).

Las entradas están a la venta en el siguiente enlace 'https://www.giglon.com/todos?idEvent=ballet-clasico-internac...'.