Casi 280.000 usuarios se benefician de la gratuidad en los transbordos en el transporte metropolitano de Granada en mayo

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GRANADA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 279.856 usuarios del transporte metropolitano en Granada se han beneficiado durante el pasado mes de mayo de la gratuidad en los transbordos realizados en viajes combinados en el Área Metropolitana de Granada con el uso de la tarjeta monedero (la tarjeta verde) del Consorcio de Transportes de Andalucía.

Así lo reflejan los datos a los que ha tenido acceso a Europa Press sobre una medida que se ha aplicado por primera vez en mayo, toda vez que el día uno de ese mes entró en vigor el convenio entre la Diputación de Granada y el Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Granada, por el cual la Diputación asume el coste de la tarifa de transbordo para aquellos viajes combinados en el Área de Granada abonados con la referida tarjeta monedero.

Con este acuerdo, se estima que se beneficiará a más de 2.500.000 viajeros que realizan cada año transbordos entre los diferentes modos de transporte público, pudiendo a partir de este acuerdo beneficiarse de la gratuidad de la tarifa de transbordo en aquellos viajes que realicen entre autobuses interurbanos metropolitanos, del interurbano al urbano de Granada o viceversa, del interurbano al metro o viceversa, y del metro (en cualquiera de sus cuatro municipios, Albolote, Maracena, Granada y Armilla) al urbano de Granada.

Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta destacan que el acuerdo suscrito facilita la movilidad plena a todos los usuarios del transporte público y garantiza la multimodalidad. "Desde la Junta de Andalucía trabajamos por contar con un transporte público eficiente y de calidad, explorando nuevas vías, como este acuerdo firmado con la Diputación Provincial de Granada, para fomentar su uso", subrayan.

Por su parte, desde la Diputación de Granada han destacado el éxito de la iniciativa que busca mejorar la movilidad en la capital y su área, a la vez que subrayan el objetivo de que todas aquellas personas que vivan en los municipios más cercanos a la capital encuentren un aliciente más para utilizar el transporte público con más facilidad y a precios cada vez más asequibles.

Con esta iniciativa, la Diputación de Granada se ha sumado al resto de administraciones públicas bonificando el uso del transporte público en la provincia. El Ministerio de Transportes y la Consejería de Fomento mantendrán la bonificación del 40%, al menos hasta el 31 de diciembre de este año en el billete múltiple, así como la bonificación del 50% en la tarjeta joven a los usuarios de hasta 30 años y la gratuidad a los nacidos a partir del 1 de enero de 2011.

Hasta el mes de mayo, los usuarios asumían un coste de 0,40 céntimos al transbordar entre modos de transporte, pero ahora la Diputación Provincial de Granada completa, para los viajes de transbordo que se realicen, hasta llegar a la gratuidad total para el usuario, la actual bonificación que realiza la Junta de Andalucía.

La gratuidad del transbordo refuerza la tarjeta verde del Consorcio ya que la convierte en la única tarjeta multiviaje que permite realizar viajes en cualquier modo de transporte en el área metropolitana de Granada, permitiendo viajar en metro, en autobús interurbano metropolitano y en autobús urbano de Granada.

AUMENTO DEL 10,27% EN LOS TRANSBORDOS

A pesar de que en el pasado mes de mayo hubo seis días de paros parciales por huelga en el Metro de Granada, comparado con el mismo mes del año anterior, se han registrado un 10,27% más de transbordos. El mayor crecimiento respecto de 2025 se ha registrado en las combinaciones con el metro, ya sea con el bus interurbano o con el urbano, experimentando este último un crecimiento del 16,72%, mientras que del interurbano a los diferentes modos el aumento ha sido del 7,3%.

Tomando como referencia el mes de abril de 2026, el mayor crecimiento se registra en el bus urbano combinado con cualquiera de los demás modos, que crece un 9,6%, mientras que el interurbano combinado con los diferentes modos ha crecido respecto al mismo mes de 2025 un 5,11%.

Con respecto a los datos de viajeros que han realizado transbordo en los diferentes medios de transporte, estos revelan que durante los cinco primeros meses del año 2025 y del año 2026, la evolución de usuarios que utilizan viajes combinados tiene una tendencia creciente.

Concretamente, en los primeros meses de 2026 se registró un alza del 18,2%, con cerca de millón y medio de usuarios (1.468.516), mientras que, en ese mismo periodo de tiempo en el año 2025, el número de viajeros que realizaron transbordos entre los distintos medios de transporte existentes en el área metropolitana de Granada fue de 1.242.440.

Destaca el hecho de que la mayoría de los usuarios utiliza los transbordos con origen en un autobús metropolitano, combinándolo en su segundo trayecto con el metro de Granada, seguido de la combinación con origen en el autobús interurbano combinado con autobús urbano de la ciudad de Granada, lo que demuestra la buena acogida de este servicio entre los usuarios de los municipios del área metropolitana.

EL USO DE LA TARJETA VERDE

Con datos de 2025, 136.385 personas transbordaron usando la tarjeta verde de un bus interurbano a otro interurbano del ámbito metropolitano, mientras que 1.105.371 lo hicieron transbordando del interurbano al metro y 916.930 transbordaron del interurbano al urbano de Granada.

Desde el Consorcio de Transportes se trabaja para que la tarjeta verde se convierta en la hegemónica del transporte en Granada donde ya casi ocho de cada diez usuarios del metro la usan habitualmente.

Solo en el ámbito metropolitano de Granada, más de 29,3 millones de usuarios han usado la tarjeta verde del Consorcio en 2025, un 11,4% más de viajeros que en 2024.