Casi 3.000 médicos internistas se reunirán en Córdoba para analizar las novedades de la especialidad

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba acogerá del 26 al 28 de noviembre de 2025 el 46º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna y el 39º Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna, encuentro científico en el que se darán cita casi 3.000 médicos internistas de todo el país para analizar con profundidad novedades diagnósticas y terapéuticas.

Según ha indicado en una nota el presidente ejecutivo del congreso, José Luis Zambrana, "este encuentro anual representa una oportunidad única para compartir conocimiento, reflexionar sobre nuestra práctica clínica y fortalecer los lazos que nos unen como sociedad".

Así, ha añadido que el programa científico integra "los avances más relevantes en las distintas áreas de nuestra especialidad, buscando siempre el equilibrio entre la ciencia más puntera y la utilidad en nuestra labor diaria, construyendo una Medicina Interna sólida, integral, humana y comprometida con los retos de nuestro tiempo".

Se trata del congreso de referencia de la Medicina Interna en España y un evento médico-científico de relevancia en la esfera internacional que cuenta en la presente edición con un programa científico conformado por más de 140 actividades, entre ellas 24 mesas redondas, 14 sesiones generales, tres debates, 19 talleres, 15 sesiones de actualización, 12 encuentros con el experto y 21 sesiones de exposición de comunicaciones orales, entre otras. En Córdoba se presentarán 1.274 comunicaciones y 373 casos clínicos.

La presidenta del SEMI, María Montserrat Chimeno, ha señalado que el lema del SEMI, 'La asistencia integral de la persona enferma', "hace referencia y resalta la importancia que, para nosotros, como internistas, tiene el paciente, en una especialidad caracterizada por la transversalidad y el humanismo, la polivalencia clínica y la coordinación de equipos".

En consecuencia, con el fin de construir una medicina más humana, el congreso debatirá sobre cómo hacer que la tecnología y la innovación sea cercana y empática con el paciente. Además, se incluyen espacios para los pacientes, sesiones de bioética y humanismo, como utilizar el arte o el cine con fines terapéuticos y talleres de comunicación clínica.

"Nos preocupa la continuidad asistencial y para ello es imprescindible la coordinación con Atención Primaria y con el resto de especialidades, y evidentemente es preciso una colaboración estrecha con la enfermería. En este Congreso se ha incorporado una mesa de Enfermería y en futuras ediciones, esperamos que su presencia sea aún más visible", ha dicho Chimeno.

El relevo generacional y la retención de talento es una prioridad estratégica para la SEMI por lo que este año, además de seguir con la tradicional tarde dedicada al residente y adjunto joven, el congreso incluye una mesa de debate sobre cómo afrontar el relevo generacional.