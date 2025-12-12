Casi 600 escolares de 12 centros educativos participa en la 33ª Muestra de Corales Infantiles de Ayuntamiento de Córdoba

Escolares de 12 centros educativos de Córdoba, acompañados por más de 60 docentes, participan en la 33ª Muestra de Corales Infantiles, organizada por la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Casi 600 escolares de 12 centros educativos de Córdoba capital, acompañados por más de 60 docentes, han participado durante cuatro jornadas en la 33ª Muestra de Corales Infantiles, organizada por la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento en el Teatro Cómico Principal.

Según ha detallado el Consistorio, desde el martes los coros que han actuado en el escenario del teatro han sido el Coro San Juan Bosco del C. Salesianos; Coro CEIP Caballeros de Santiago; Coro CEIP López Diéguez; Coro C. Ntra. Sra. de la Piedad; Coro CEIP Salvador Vinuesa; Coro Las Voces de San Lorenzo del CEIP San Lorenzo Escolanía.

Asimismo, C. Divina Pastora; Coro CEIP Aljoxani; Coro La Paz del CEIP La Paz; Coro CEIP Los Califas; Coro 'Educoro. Voces que unen y corazones que conectan' del CEIP Eduardo Lucena; Coro 'Luces de Esperanza' del CEE Virgen de la Esperanza; Coro CEIP Alcalde Pedro Barbudo, y Escolanía San Francisco de Asís del C. Sta. Mª de Guadalupe.

Para la delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, "este es uno de los momentos más entrañables de nuestra Navidad". "La música es educación y cultura, y para nosotros es fundamental que nuestros niños se sientan protagonistas, sobre todo en estas fechas del año", ha valorado.