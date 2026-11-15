Casi medio centenar de agentes sociales y entidades opinan el lunes y martes en el Parlamento sobre el Presupuesto 2027

Archivo - Comparecencia agentes sociales en el Parlamento andaluz para valorar el presupuesto - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 48 agentes sociales, entidades o colectivos comparecerán este lunes y martes en el Parlamento para realizar una valoración sobre el contenido del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2027.

Las comparecencias se producirán en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, a partir de las 12,00 horas, el lunes, y, de las 9,00 horas, el martes.

Como marca la tramitación, las comparecencias de agentes sociales, entidades o colectivos se producirán una vez que el proyecto de Ley superó el pasado miércoles el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento.

Entre los comparecientes, se encuentran, por este orden, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA), COAG, Asaja, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), UGT-A, CCOO, CSIF, Iniciativa Sindical Andaluza (ISA), Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea), Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Confederación de Comercio de Andalucía, Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Federación Andaluza de Empresas de la Construcción (Fadeco-Contratistas), Asociación Élite Taxi Sevilla, Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA), Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), o la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Asimismo, comparecerán, el Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía (Coamba), Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Sindicato de Enfermería (Satse), Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria (Asanec), Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC), Plataforma de Enfermeras por Andalucía (PEPA), Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), Marea Blanca, Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadecio-Promotores), Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), CEU San Pablo, Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa), Asociación de Profesorado Técnico y Especialista en Sectores Singulares de Formación Profesional (Aptes-FP), o el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Trabajo Social.

También comparecerán la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi-Andalucía), Fundación Antonio Guerrero, Asociación Andaluza de Centros de Mayores (Lares), Federación Andaluza de Familias Numerosas, Cruz Roja Andalucía, Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), Andalucía Acoge, Coordinadora Andaluza de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (Caongd), Al Andalus (Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa), Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (Avaela), Plataforma contra la Violencia de Género de Málaga y Córdoba, y la Federación Andaluza de Memoria Democrática.