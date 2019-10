Castilla (UGT-A) defiende que los pensionistas necesitan seguridad y "no estar en un escenario de incertidumbre"

Publicado 08/10/2019 13:04:16 CET

JAÉN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, ha asegurado este martes que los pensionistas necesitan "tener una seguridad" frente a "un escenario de incertidumbre" en el que estar pendientes de las decisiones del gobierno correspondiente o de qué ocurre si no lo hay.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en Jaén sobre la promesa expresada este lunes por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para subir las pensiones con el índice de precios al consumo (IPC), que aprobará en diciembre.

"Lo que hace falta es una derogación de la ley de 2013, del PP, que fue una reforma unilateral, y no estaríamos hablando ahora de ligazón al IPC por años, sino que ya habríamos derogado dos factores: de revalorización de las pensiones y el de sostenibilidad", ha comentado Castilla.

En este sentido, ha subrayado que lo que requieren los pensionistas, "no sólo los de ahora, sino también los que quieren jubilarse algún día", es contar con una seguridad. "Lo que no podemos estar es en un escenario de incertidumbre, ahora subo el IPC, mañana si no tengo gobierno a ver lo que ocurre", ha comentado.

Por ello, ha incidido en la "derogación de la reforma de 2013" y en la revalorización "en base a los precios de consumo porque, si la vida se encarece, los pensionistas tienen un verdadero problema". Al hilo, ha recordado que muchas veces su pensión "es el único ingreso que entra en una familia", punto en el que ha añadido que "el 27 por ciento de los parados de larga duración no tienen ninguna prestación".

Así las cosas, la dirigente sindical ha destacado que desde UGT se sigue "reivindicando más igualdad, mejores salarios, derogaciones de aquellas leyes que han conculcado y conculcan derechos y, sobre todo que las administraciones públicas y la patronal entiendan que sin la reversión de este modelo productivo basado en poco valor añadido, como son algunos sectores, no se va a salir del furgón de cola".

"Ahí vamos a estar peleando", ha dicho no sin agregar que "esto no va a ser posible" sin un Gobierno en plenitud de sus funciones. Al respecto, ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas "a ver si por fin" el 10 de noviembre dejan "tranquilos" a los ciudadanos, "llegan a acuerdos" y hay un Ejecutivo, ya que "las turbulencias que vienen pueden afectar de nuevo a la calidad de vida", pero "no a los que más tienen".

En este sentido y tras lamentar que "Andalucía ha perdido convergencia con el resto de regiones europeas" con una "desigualdad pobreza y exclusión social" que hay que atajar, ha considerado que no se podrá salir de esta situación "con estas reformas laborales que lo que han hecho es empobrecer más a la clase trabajadora".

IGUALDAD Y UNIDAD DE ACCIÓN SINDICAL

Junto a ello, ha demandado la modificación también en la legislación relativa a la corresponsabilidad, de modo que se avance de manera efectiva en la igualdad. Y para todo ello, según ha recalcado, se necesitan sindicatos y comités "fuertes".

Por ello, también ha abogado por el diálogo para incrementar la unidad de acción sindical, preguntada por los periodistas por discrepancias con CCOO en algunos ámbitos. Castilla ha hablado de la "gran implantación" de ambos sindicatos, que en Andalucía suman "cerca del 80 por ciento de la representatividad de la clase trabajadora", y ha reconocido que "existen algunas desavenencias en algunas provincias y en algunos sectores en concreto".

"La compañera Nuria López y yo tenemos el tema encima de la mesa y esperemos que esas asperezas se limen porque la falta de unión en la vida sindical sólo beneficia a una parte, que es el capital. A los trabajadores, no. Y juntos somos más fuertes", ha manifestado.