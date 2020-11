Castilla (UGT-A) exige a Salud que "dé marcha atrás en su intención de recortar derechos a los profesionales"

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha pedido a la Consejería de Salud y Familias que "dé marcha atrás en su intención de recortar derechos a los profesionales de la sanidad", tras el anuncio de este domingo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en el que se comunicó que mediante orden "se anulan" las vacaciones, licencias y permisos, las excedencias por cuidados de familiares e hijos, la reducción de jornada, la jornada mínima de trabajo, los periodos mínimos de descanso entre jornadas, y hacen obligatoria la movilidad en los centros y entre distintos centros y localidades.

Castilla, según un comunicado, ha exigido "velar por los derechos de nuestros sanitarios y no sanitarios , los profesionales están saturados, cansados, no se cubren las bajas, no tienen a veces las medidas de protección y ahora nos encontramos con una sorpresa bastante desagradable, una orden que se dará a conocer hoy en la Mesa Sectorial de Sanidad, con medidas tomadas por la Consejería de Salud, de manera unilateral, sin consenso con las organizaciones sindicales, de restricción de derechos".

Según ha explicado la secretaria general de UGT Andalucía, "se les recorta el descanso entre turno y turno, los permisos se prohíben, los derechos de conciliación se anulan; ahora parece que la culpa la tienen los profesionales sanitarios de una gestión que ha sido equivocada durante muchísimo tiempo".

"Hay falta de personal, no han tenido tiempo según ellos de actualizar las bolsas y no encuentran a gente se supone, pues claro, baremen ustedes. Se paralizan las oposiciones y encima ahora nos enteramos de que se les va a dar a conocer estas medidas sin consensuar", ha lamentado.

"Yo solo le pido a la Consejería de Salud y a la gerencia del SAS que dé marcha atrás con estas medidas, UGT no va a apoyar ni dejar a la arbitrariedad de los gerentes que tomen estas medidas por necesidades del servicio", ha dicho. "Estamos en una segunda ola y como haya una tercera no sé ni lo que vamos a pedir ya a los profesionales sanitarios, hay 1.188 ya de baja", ha añadido.

UGT ha convocado concentraciones este lunes delante de los centros de trabajo para decirle a sus trabajadores que "no están solos, que el diálogo social está muy bien pero hay que negociar, no vale el ordeno y mando", ha concluido Castilla.