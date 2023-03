Castilla (UGT-A) ve bien la Ley de Paridad, pero pide que se cumplan las leyes de igualdad ya en vigor

CÓRDOBA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha dicho este lunes que "bienvenida sea" la Ley de Paridad anunciada por el Gobierno de la Nación para garantizar la paridad en la política y en la empresa privada, pero también ha pedido "que se cumpla todo el ordenamiento jurídico que ya tenemos, porque no vamos a acabar nunca la discriminación" que sufren las mujeres si no se aplica la legislación ya existente.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en la Diputación de Córdoba, donde ha inaugurado la exposición 'Historia y Memoria con nombre de Mujer', Castilla ha señalado que "en España tenemos una arquitectura jurídica de lo más completa en temas de igualdad, pues tenemos la Ley de Igualdad, la Ley que combate la brecha salarial, la Ley donde dice que hay que tener planes de igualdad en las empresas de 50 trabajadores y trabajadoras, etcétera".

De modo que, "bienvenidas sean todas las leyes que vengan a quitar la discriminación que tenemos las mujeres", pero la cuestión, según ha lamentado Castilla, es que "tenemos más tasa de inactividad, 15 puntos de diferencia con el hombre, ganamos 5.000 euros menos respecto a un hombre con la misma responsabilidad, el mismo cargo y el mismo trabajo, y en Andalucía de cada diez parados seis somos mujeres".

En consecuencia, "algo debe estar fallando con el cumplimiento de estas leyes" y, por eso, desde UGT "apoyamos la creación de este tipo de leyes, pero exigimos que se negocien dentro del diálogo social", y ha recordado, además, que "ya desde 2002 en UGT nuestros estatutos obligan a que haya paridad en las composiciones de las ejecutivas que dirigen el sindicato".

En definitiva, ahora "hay que obligar a que se cumplan con todos los reglamentos jurídicos que tenemos, porque no vamos a acabar nunca con esa discriminación, y una sociedad donde no se tenga en cuenta al 50% de la población y no haya igualdad, no es una sociedad justa".

A este respecto, ha concluido Castilla diciendo que "habrá que recordarles a los señores empresarios que tienen que cumplir con la norma, porque estamos viendo demasiada lentitud a la hora de poner en marcha el plan de igualdad en funcionamiento, incluso de negociarlos, y la Administración debe ser vigilante en que lo haga y, si no, que sea una de las condiciones como pone la Ley de que no pueden acceder a ayudas públicas".