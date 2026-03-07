El Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba) invita a viajar en el tiempo los días 14 y 15 con sus Jornadas Medievales

Archivo - Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

El Castillo de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río invita a un viaje fascinante al pasado con la celebración de sus Jornadas Medievales de Recreación Histórica que tendrán lugar los días 14 y 15 de marzo, el próximo fin de semana.

Según destacan desde la dirección del Castillo, durante dos días, la fortaleza se transformará en "una auténtica villa medieval", de forma que "el sonido del acero al chocar, el olor a carne a la brasa, los estandartes ondeando en las torres y los personajes vestidos con rigor histórico convertirán cada rincón del Castillo en una escena viva de la Edad Media".

Al respecto, aseguran que "los visitantes no serán simples espectadores, sino que podrán recorrer el campamento, presenciar combates, conversar con caballeros, damas, soldados y personajes históricos que compartirán cómo era la vida entre murallas siglos atrás".

De este modo, resaltan que las Jornadas Medievales están concebidas como "una experiencia inmersiva para toda la familia, donde historia y emoción se funden en un entorno patrimonial incomparable". Pasear por las murallas, subir a las torres o contemplar el paisaje del Valle del Guadalquivir mientras la fortaleza cobra vida es "una experiencia difícil de olvidar", remarcan.

Más allá de la recreación, el evento se convierte en "una oportunidad perfecta para disfrutar de una escapada cultural en la provincia de Córdoba, combinando patrimonio, ocio y turismo en uno de los castillos mejor conservados de España". Se puede consultar más información sobre las entradas y otros datos en la web oficial: 'https://castillodealmodovar.com/'.