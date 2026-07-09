Castillo continuará al frente de Educación en el nuevo Gobierno de Moreno

Archivo - La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en imagen de archivo. - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reafirmado este jueves en su puesto a María del Carmen Castillo (1967) en la consejería de Educación, después de ser consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional entre 2024 y 2026, y anteriormente viceconsejera de Educación y Deporte.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, María del Carmen Castillo Tena es funcionaria de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación de la Junta de Andalucía desde 2008 y del Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria en la especialidad de Administración de Empresas (1997).

Entre otros, ha desempeñado el cargo de delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería. Anteriormente, desarrolló su labor en la Secretaría General de la Delegación de Educación, Deporte, Igualdad, Política Social y Conciliación en Almería. También ha sido coordinadora de zona del Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Territorial de Educación en Almería hasta 2019.

Con amplio conocimiento de la administración pública y del sistema educativo, ha desempeñado las funciones de Asesora Técnica de Régimen Jurídico y coordinadora del área específica de Organización Escolar y Ordenación Académica de Régimen Jurídico, ambos puestos en la Delegación Territorial de Educación en Almería.

Ha participado como ponente en formación específica para funcionarios públicos, direcciones de centros y equipos directivos e inspectores. También ha colaborado como tutora y autora en el Aula Virtual de Formación del Profesorado de la Administración autonómica en diversas acciones formativas, especialmente las relacionadas con la acreditación de las competencias directivas, así como la formación de inspectores e inspectores noveles.