El Castillo de Santa Catalina acoge una actividad de yoga nocturna en el marco de 'Jaén no duerme en verano'

La actividad de yoga 'Respira la Noche' celebrada en el Castillo de Santa Catalina de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Santa Catalina de Jaén se convirtió en el "escenario perfecto" para disfrutar de una noche de desconexión, salud y bienestar con la actividad de yoga 'Respira la Noche', una propuesta incluida en la programación estival 'Jaén no duerme en verano', impulsada por el Patronato Municipal de Cultura.

Los participantes disfrutaron de una "experiencia única" en uno de los enclaves patrimoniales más representativos de la ciudad, donde la práctica del yoga, el entorno monumental y las espectaculares vistas nocturnas "se unieron para ofrecer una velada dedicada al equilibrio físico y mental", ha concretado el Consistorio jiennense.

Con iniciativas como esta, el Patronato Municipal de Cultura ofrece alternativas de ocio saludables y de calidad para que los jiennenses puedan disfrutar de las noches de verano, al tiempo que pone en valor "espacios tan emblemáticos como el Castillo de Santa Catalina, convirtiéndolos en escenarios privilegiados para la cultura, el deporte y el bienestar dentro de la programación de 'Jaén no duerme en verano'".