Castro del Río (Córdoba) reúne a unos mil peregrinos y más de cien hermandades de Vera Cruz de toda España del 25 al 27

Cartel conmemorativo de la XLI Peregrinación Nacional de Hermandades y Cofradías de la Vera Cruz del 25 al 27 de septiembre en Castro del Río, obra del artista castreño Juan Francisco Martínez Zamora. - VENERABLE COFRADÍA Y HERMANDAD DE SANTA VERA CRUZ

CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Castro del Río reunirá a la familia crucera de toda España en la XLI Peregrinación Nacional de Hermandades y Cofradías de la Vera Cruz del 25 al 27 de septiembre, encuentro en el que se darán cita cerca de un millar de peregrinos y unas 140 hermandades llegadas desde Gijón, Santiago de Compostela, Palencia, Mérida o Valencia, bajo el lema 'O Crux Ave, Spes Unica' --'Salve, Cruz, nuestra única y verdadera esperanza'--.

Según destacan desde la organización, con la Venerable Cofradía y Hermandad de la Santa Vera Cruz de Castro del Río, el encuentro, el mayor anual de la devoción a la Cruz en España, regresa a la provincia de Córdoba 25 años después, tras celebrarse en 2001 en Aguilar de la Frontera, y culminará con la misa de peregrinos, presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández.

Castro del Río acogerá así una jornada histórica que pone en valor el legado de la hermandad más antigua del municipio. El lema del encuentro está tomado del himno 'Las banderas del rey', que la tradición canta en la víspera del Domingo de Pasión. Ese verso resume el sentido de tres días concebidos como un tiempo de oración, convivencia, cultura y hospitalidad compartida entre corporaciones hermanas.

El punto culminante del programa llegará el domingo 27 de septiembre, a las 10,00 horas, con la misa de peregrinos presidida por el obispo de Córdoba y que será retransmitida en directo por Canal Sur TV, proyectando el nombre de Castro del Río y de la devoción crucera al conjunto de Andalucía. A las 11,00 horas partirá la procesión gloriosa de la Santa Vera Cruz por las calles de la localidad, con un recorrido que discurrirá desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción por el llano de San Rafael, cuesta Martos, calle Ancha, plaza de Jesús, calle Alta, calle Tercia, plaza de San Fernando, cuesta de Santo Cristo y calle Concepción, para regresar al templo parroquial. La jornada se cerrará con un almuerzo de convivencia, a las 14,30 horas, y el acto oficial de clausura, a las 16,00 horas.

APERTURA SOLEMNE Y PROGRAMA

La peregrinación arrancará el viernes 25 de septiembre con la recogida de credenciales en la Casa de Hermandad, a las 17,00 horas. A las 18,15 horas tendrá lugar el solemne traslado de la Santa Vera Cruz, con rezo cantado de la Vía Sacra, desde la iglesia del Carmen hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, por las calles Caridad y Tercia, plaza de San Fernando, cuesta de Santo Cristo y calle Concepción. A la llegada al templo se realizará una ofrenda floral a la patrona de Castro del Río, la Virgen de la Salud Coronada. A las 20,00 horas se celebrará la misa de apertura, oficiada por el fraile franciscano Jesús David del Espino Nieva, y a las 21,30 horas el acto de inauguración en la Casa Mendoza, al que seguirá un ágape de bienvenida a las 22,00 horas.

El sábado 26 de septiembre comenzará a las 8,30 horas con la recepción de peregrinos y desayuno. A las 10,30 horas se ofrecerán visitas turísticas guiadas desde el Llano de la Fuente hasta la Parroquia de la Asunción, en un itinerario que permitirá a los peregrinos descubrir el casco histórico castreño.

En el plano patrimonial, la jornada dejará dos hitos permanentes para la hermandad: la bendición de un retablo cerámico conmemorativo de la peregrinación y la bendición de un cuadro de San Carlo Acutis, ofrendado por el grupo joven de la cofradía y obra del reconocido pintor malagueño Raúl Berzosa.

El programa expositivo, abierto durante todo el día, reúne tres propuestas, una muestra antológica dedicada a la obra del recordado pintor castreño Cristóbal Moreno Toledo; la exposición del maestro artesano ceramista Damián Ponce Sánchez, y la muestra 'Santuarios de andar por casa', una mirada a la fe que se custodia a diario en los templos, que son nuestras casas.

A las 17,00 horas, el Teatro Cervantes acogerá la presentación del libro 'Helena, la luz de Roma', a cargo de su autora, la periodista y académica Mar Rodríguez Vacas, y una mesa redonda artística con la participación de Andrés Luque Teruel, Jesús Romanov, Alicia Iglesias Cumplido, Ignacio Sierra Quirós y Mar Rodríguez Vacas. Y a las 20,00 horas, el Patio de Armas del Castillo será escenario de 'Doma y Pasión', una exhibición ecuestre a cargo de la Escuela de Equitación Joaquín Aguilera, comentada por Antonio Cubero Millán. La jornada concluirá a las 22,30 horas con el concierto del grupo Cosita Wena.

El cartel conmemorativo de la XLI Peregrinación Nacional es obra del artista castreño Juan Francisco Martínez Zamora, que ha compuesto una alegoría de la Santa Vera Cruz concebida expresamente para esta efeméride. La hermandad ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Castro del Río y el patrocinio del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación, así como el respaldo de la Diócesis de Córdoba, para hacer posible un encuentro de esta dimensión.