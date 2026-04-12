Catalina García asiste a la XXVIII Carrera Popular por la Salud y IV Caminata Inclusiva

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha asistido este domingo en Jaén a la XXVIII Carrera Popular por la Salud y IV Caminata Inclusiva, que han congregado a cerca de 2.000 participantes - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha asistido en Jaén a la XXVIII Carrera Popular por la Salud y IV Caminata Inclusiva, que han congregado a cerca de 2.000 participantes.

La prueba busca sensibilizar a la población sobre hábitos de vida saludable y la importancia de la práctica del deporte, según ha informado la Junta en una nota.

En este sentido, Catalina García ha destacado el lema de esta edición, "El mejor premio, tu salud", señalando que ese es el mensaje principal.