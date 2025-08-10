Catalina García considera que la caza es "sostenible y vigilante" y que "afianza" la población en el mundo rural andaluz

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, durante la entrevista concedida a Europa Press. A 29 de julio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha subrayado la importancia económica, social y medioambiental de la caza en la comunidad, asegurando que "afianza población en el mundo rural, contribuye al equilibrio natural y es un aliado fundamental en la conservación de nuestros espacios", al tiempo que ha anunciado la inminente aprobación de normativas claves como la Orden de Depredadores, la de Guardas Jurados de Coto y la implantación del precinto digital para la tórtola.

En declaraciones a Europa Press, García ha destacado que Andalucía cuenta con más de 160.000 licencias de caza, de las cuales 90.000 están federadas, y 7.500 cotos que ocupan el 81% del territorio andaluz --siete millones de hectáreas--, lo que supone 3.500 millones de euros al PIB regional y 45.000 empleos directos.

"La caza fija población en áreas rurales y, de no existir esta actividad, muchas comarcas habrían visto gravemente reducida su población", ha subrayado.

Ha remarcado también el avance del Pacto Andaluz por la Caza, que contempla 17 acciones, de las cuales "once ya están finalizadas y el 67% del total cumplidas". Entre ellas, la Orden de Depredadores, que "permitirá un control riguroso, con criterios técnicos y ambientales, de aquellas especies que lo requieran, saldando una deuda histórica".

Asimismo, ha anunciado la inminente aprobación de la Orden de Guardas Jurados de Coto de Caza, para "poner en valor la labor fundamental de vigilancia y colaboración con agentes del medioambiente que realizan estos profesionales en el territorio".

En la recuperación de la tórtola, García ha resaltado el liderazgo de Andalucía a nivel nacional tras los cuatro años de moratoria europea, y ha señalado que sólo los cotos que cumplen con requisitos de hábitat podrán gestionarla.

"Ya está preparado el sistema del precinto digital exigido por la Unión Europea, que permitirá a cada cazador registrar al instante sus capturas a través de una app móvil, lo que dará transparencia, trazabilidad y garantía de cumplimiento con la normativa", ha afirmado.

García zanjaba que la caza es "una actividad sostenible y vigilante dentro del espacio natural", reconociendo su valor en la conservación de las masas forestales y el equilibrio ambiental, por lo que ha considerado al sector cinegético y los cazadores "unos auténticos aliados dentro de la política medioambiental que estamos llevando a cabo".

EL LINCE IBÉRICO: "UNA HISTORIA DE ÉXITO COLECTIVO"

En cuanto a la recuperación del lince ibérico, la consejera ha reivindicado que "es una historia de éxito de todas las personas, no solo de la Junta", y ha puesto en valor la colaboración de técnicos, ecologistas, investigadores, universidades, cazadores, agricultores, ganaderos y propietarios de fincas durante 20 años de trabajo conjunto.

"Sin ese compromiso hubiese sido imposible recuperar el lince ibérico", ha remarcado.

García ha recordado que cuando comenzó el proyecto LIFE en 2002 la población en toda la península era de solo 96 ejemplares, 74 hembras en Andalucía, mientras que actualmente hay 2.401 linces ibéricos, todos descendientes de aquellas hembras andaluzas: "Hoy recorren la península linces que son hijos, nietos y biznietos de esas 75 hembras".

Asimismo, señalaba que Andalucía ha liderado cuatro proyectos europeos LIFE sobre el lince y aspira a liderar un quinto, en coordinación con Portugal, Extremadura, Murcia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, al objeto de garantizar la conectividad genética de la especie y sumar nuevos territorios.

Entre los desafíos pendientes, hablaba de la necesidad de "reducir la mortalidad por atropellos", mencionando la implantación de sistemas piloto como OVC y barreras virtuales para proteger al felino, y ha anunciado que en noviembre Sevilla acogerá un congreso internacional para debatir sobre los resultados y el futuro del lince ibérico en Europa.

"Debemos seguir trabajando territorialmente y de forma conjunta para que la población de lince ibérico continúe creciendo", ha concluido.