La Cátedra Emacsa abordará el miércoles el papel de los humedales urbanos como solución para depurar aguas residuales

El teniente de alcalde de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola. - EMACSA

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Emacsa celebrará el 29 de octubre la Jornada Técnica 'Humedales Urbanos Innovadores. Soluciones basadas en la naturaleza para depurar aguas residuales', un encuentro que reunirá a especialistas y técnicos del sector para analizar los últimos avances en el uso de humedales artificiales como sistemas naturales de depuración.

Según ha informado Emacsa, esta cita, que se desarrollará en el salón de actos de Emacsa, tiene como objetivo dar a conocer cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden aplicarse eficazmente al tratamiento de las aguas residuales urbanas, ofreciendo alternativas sostenibles, económicas y adaptadas a los retos medioambientales actuales.

La jornada será inaugurada por el teniente de alcalde de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola; la vicerrectora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba, Lourdes Arce, y el director de la Cátedra Emacsa, Rafael Marín.

Durante la sesión se presentarán distintas experiencias y casos de éxito en la aplicación de tecnologías innovadoras, como los humedales aireados, los sistemas solares flotantes o la monitorización por imagen del comportamiento de los humedales, a cargo de ponentes de empresas especializadas como SSI Aeration, APM Agua Ibérica SL y Aquacorp SL.

El encuentro concluirá con una mesa redonda coordinada por Rafael Marín, en la que los participantes debatirán sobre el futuro de estas soluciones en el ámbito urbano y su papel en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Cátedra Emacsa, fruto de la colaboración entre la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba y la Universidad de Córdoba (UCO), impulsa actividades de investigación, formación y divulgación orientadas a la gestión sostenible del agua y la innovación en el ámbito urbano.