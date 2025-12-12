La Catedral de Jaén acoge este sábado la ceremonia de beatificación de 124 mártires de la Iglesia

Archivo - Vista de la Catedral y de la Plaza de Santa María - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Jaén acoge este sábado, a las 11.00 horas, la ceremonia de beatificación de 124 mártires de la Iglesia de Jaén, en su mayoría sacerdotes, aunque también hay una religiosa y algunos laicos. Será una celebración, presidida por el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal Semeraro.

El obispo de Jaén, Sebastián Chico, ha indicado que se trata de "poder reconocer como mártires, como testigos de Cristo a 124 jiennenses, que vivieron y murieron en el siglo XX, y que la Iglesia universal reconoce como beatos y mártires".

Estas beatificaciones, las primeras en el pontificado del Papa León XIV, son el resultado de un largo proceso iniciado por monseñor García Aracil, que continuó monseñor Del Hoyo López, con la apertura de la fase diocesana y después con la clausura de la misma fase monseñor Rodríguez Magro.

La ceremonia comenzará con la lectura de la carta Apostólica del Papa por parte del Legado Pontificio, el cardenal Semeraro, que declara a estos hombres y mujeres mártires.

A este ceremonia le ha precedido un triduo en la Catedral los días, 9, 10 y 11 de diciembre, presidido por los dos obispos eméritos, monseñor del Hoyo López y monseñor Rodríguez Magro y el último día, por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo.

Como es tradición en la Iglesia católica se han reunido reliquias de los mártires para su veneración, lo que ha conllevado la exhumación de algunos restos de estos 124 mártires, que serán depositados en una urna el día de la beatificación.

La última celebración ce beatificación en la provincia fue en 2010 en Linares (Jaén), ciudad natal del beato Manuel Lozano Garrido. Ahora, 15 años después, se organiza otra en el primer templo jiennense.

Desde el Obispado se ha contactado con todas las familias de los mártires, y alrededor de 1.000 ya han confirmado su asistencia. De igual manera, se ha cursado invitación a todos los obispos de España y han sido muchos los que ya han confirmado su asistencia, así como comunidades religiosas.

Se han habilitado alrededor de 2.000 plazas en la Seo jiennense. No se descarta, si la meteorología lo permite y el aforo se desborda, colocar pantallas en la plaza de Santa María.

La celebración será retransmitida por Trece TV y Radio María, y contará con el acompañamiento musical del Coro y Orquesta MusicAlma, de Linares.