La Catedral de Jaén acogerá el Concierto de Cuaresma el próximo 6 de marzo

Presentación del concierto. - FCRJ

JAÉN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Jaén acogerá el próximo 6 de marzo el Concierto de Cuaresma, con la participación de la Coral Polifónica de la Basílica San Juan de Dios de Granada y el ensemble La Danserye.

Se trata de una nueva edición de esta tradicional cita musical organizada por la Fundación Caja Rural de Jaén y Caja Rural de Jaén. Está prevista a las 20,00 horas con acceso gratuito hasta completar el aforo disponible.

Así se ha puesto de relieve este martes en la presentación del concierto, que ha contado con el gerente de la fundación. Luis Jesús García-Lomas, y el presidente de la entidad financiera, Patricio Lupiáñez, además del deán de la seo, Francisco Juan Martínez, y el presidente de la Asociación Amigos de las Catedrales de Jaén y Baeza, Emilio Torrecilla.

Lupiáñez ha destacado que "es una de las citas más especiales y cuidadas" del calendario cultural de la entidad. "No podemos más que invitar a todos los jiennenses a compartir este momento de belleza y reflexión en un marco incomparable", ha afirmado.

Se desarrollará en el coro del templo jiennense. Un espacio singular, según ha explicado García-Lomas, "por su sonoridad y por ser un espacio creado especialmente para la música de culto de la Catedral, lo que resaltará aún más la belleza de este concierto"

El programa contempla la interpretación de obras de compositores históricos de gran trascendencia, como Tomás Luis de Victoria, Gabrieli, Sheidt, Allegri y Schütz. "Un concierto de auténtico lujo, con una serie de piezas escogidas de música sacra de los siglos XVI y XVII", ha asegurado el deán.

Por su parte, Emilio Portilla ha agradecido la aportación de Fundación Caja Rural de Jaén y Caja Rural de Jaén para la celebración de esta cita musical, para la que la asociación también va poner su "granito de arena".

La Coral Polifónica y Orquesta Barroca Basílica San Juan de Dios de Granada se fundó en el año 1997 y está especializada en el repertorio antiguo del renacimiento y barroco. Es considerada una de las mejores corales litúrgicas de España, como avalan sus tres primeros premios en certámenes nacionales e internacionales.

El ensemble La Danserye se creó en 1998 en Calasparra (Murcia) con el objetivo de investigar, recrear y difundir la música y los instrumentos de viento desde el final de la Edad Media hasta el principio del Barroco, especializándose en el periodo del Renacimiento. Investiga e interpreta repertorios históricos con instrumentos que reconstruye. Posee la mayor colección de instrumentos renacentistas de España y colabora con destacados musicólogos.