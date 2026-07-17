El catedrático de la UJA Luis Martínez, elegido miembro distinguido del Instituto Internacional de Ingeniería

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JAÉN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El catedrático del Departamento de Informática de la Universidad de Jaén (UJA) Luis Martínez López ha sido elegido 'miembro distinguido' (Fellow) del Instituto Internacional de Ingeniería y Tecnología (IETI, por sus siglas en inglés), pasando a formar parte de la 12ª promoción anual de IETI Fellows correspondiente al año 2026.

Esta elección reconoce la investigación de influencia internacional desarrollada por el docente en la UJA, su liderazgo académico y sus contribuciones sostenidas al desarrollo de la ciencia de la decisión inteligente.

La cita oficial de la institución destaca especialmente su posición académica internacional en los campos de la lógica difusa y la toma de decisiones multicriterio, así como sus aportaciones a los sistemas inteligentes de apoyo a la decisión, el procesamiento de información difusa y las aplicaciones de la inteligencia computacional.

A lo largo de su trayectoria, el profesor Martínez López ha desarrollado modelos y metodologías para abordar problemas complejos caracterizados por la incertidumbre, la ambigüedad, la información incompleta y la existencia de múltiples objetivos en conflicto.

Sus investigaciones han contribuido a mejorar la representación de valoraciones lingüísticas e imprecisas, la agregación de preferencias, la formación de consenso, la decisión en grupo y la fusión de información.

Una característica central de su trabajo es la integración de fundamentos matemáticos con sistemas inteligentes aplicables a problemas reales. Los resultados de sus investigaciones han sido utilizados en ámbitos como la ingeniería, la empresa, la salud, la sostenibilidad, la gestión de riesgos, la administración pública, el turismo y los sistemas de recomendación.

Asimismo, el IETI ha reconocido su labor al frente de la Division of Intelligent Decision Making and Risk Management, que preside, desde la que promueve la cooperación científica internacional y la conexión entre los modelos inteligentes de decisión y las metodologías de análisis y gestión del riesgo.

La promoción de IETI Fellows de 2026 está integrada por un total de 36 investigadores y líderes universitarios procedentes de 21 países y cinco continentes. Entre sus miembros se encuentran cuatro galardonados con el Premio Nobel, ocho presidentes o rectores de universidades y 25 miembros de academias científicas.

La elección se ha realizado mediante un proceso de cinco etapas que comprende una evaluación inicial, nominación, revisión de cualificaciones, votación anónima y evaluación final.

Entre los nuevos Laureate Distinguished Fellows de esta promoción se encuentran Ferenc Krausz, Premio Nobel de Física 2023; Benjamin List, Premio Nobel de Química 2021; y los economistas Philippe Aghion y Peter Howitt, galardonados con el Premio Nobel de Economía 2025.

Tras conocerse el nombramiento, el profesor Martínez López ha manifestado recibir esta distinción con "una enorme alegría y con profunda gratitud hacia IETI y su comunidad internacional".

Ha añadido que formar parte de esta promoción supone "un estímulo para continuar impulsando una inteligencia artificial y la toma de decisiones inteligentes, interpretables y orientadas al servicio de las personas y de la sociedad".

Fundado en 2015 y con sede en Hong Kong, el International Engineering and Technology Institute es una organización académica internacional y sin ánimo de lucro dedicada a promover la cooperación interdisciplinar en ciencia, ingeniería y tecnología. Su comunidad de Fellows incluye galardonados con los premios Nobel y Turing, además de medallas Fields, miembros de academias científicas, dirigentes universitarios e investigadores de reconocido prestigio internacional.