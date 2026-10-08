La causa en Granada contra el clan de 'Los Gallos' se salda con condenas de hasta 3 años y 9 meses de cárcel

Archivo - Varios furgones de la Policía Nacional en la Real Chancillería de Granada con motivo de un juicio. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La macrocausa por narcotráfico contra el clan de 'Los Gallos' y sus colaboradores se ha saldado con un acuerdo de conformidad que fija penas de hasta tres años y nueve meses de prisión para la mayoría de los 19 procesados en la causa.

La Sección Primera de la Audiencia de Granada ha acogido este jueves la vista en la que se ha formalizado el acuerdo entre la Fiscalía y las defensas de 17 de los procesados, mientras que otros dos no han comparecido.

Respecto a los ausentes, se abrirá una pieza separada para, una vez localizados, ofrecerles la opción de ir a juicio o sumarse al acuerdo de conformidad, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

El principal acusado y otros miembros del clan de 'Los Gallos' --para quienes la Fiscalía solicitaba inicialmente hasta 18 años de prisión-- han aceptado penas que suman tres años y nueve meses de cárcel por delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.

El resto de los acusados han asumido condenas que van desde esa misma pena a los seis meses de cárcel. Las defensas han solicitado al tribunal la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, según ha agregado a Europa Press la letrada Mayte Pozo, cuyo cliente ha aceptado dos años de prisión por tráfico de drogas.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía señalaba que siete de los acusados, miembros de este clan familiar, se habrían integrado, al menos entre agosto de 2021 y mayo de 2023, en una trama para el cultivo, elaboración y distribución de marihuana.

Se dedicaban también a la adquisición de cocaína en esta provincia andaluza. Para ello, presuntamente hacían uso de diferentes vehículos y tenían como base diversos domicilios en Valle del Zalabí, Benalúa de Guadix y la propia capital de la comarca accitana.

La actividad relativa al cultivo y distribución de marihuana "no sólo se llevaba a cabo a través de plantaciones" en domicilios sino también "mediante alquiler o uso de infraestructuras tales como naves o garajes". Para realizar los enganches ilegales que permitían nutrir de luz a las plantas se contó con electricistas que están también entre los procesados.