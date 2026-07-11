Cazorla (Jaén) incorpora balizas inteligentes con códigos QR para enriquecer la experiencia en su red de senderos

Autoridades junto a un de las nuevas balizas inteligentes. - AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

CAZORLA (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cazorla (Jaén) ha implantado un sistema de balizas inteligentes con códigos QR "para enriquecer la experiencia" de quienes visitan su red de senderos, ya que ofrecerá información sobre el patrimonio natural, la flora, la fauna y la historia de estos caminos.

Esta iniciativa "supone un importante avance en la digitalización" de esta red y contribuye a avanzar "hacia un turismo más accesible, sostenible y digital", según ha informado el Consistorio de este municipio ubicado en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

El proyecto consiste en la colocación de balizas dotadas de códigos QR distribuidas por los principales senderos de Cazorla y en distintos tramos forestales del GR-247 Bosques del Sur. Mediante un sencillo escaneo con el teléfono móvil, los usuarios pueden acceder a información detallada sobre el recorrido, su ubicación, la flora y fauna del entorno, la geología del paisaje y los principales recursos patrimoniales e históricos de cada itinerario.

Esta actuación parte del trabajo realizado por el Ayuntamiento durante los últimos años para recuperar, señalizar y documentar la red de senderos tradicionales, convirtiéndolos en un importante recurso para el turismo activo y el disfrute de la naturaleza. Ahora, gracias a estas herramientas digitales, la información estará disponible de forma inmediata y accesible para cualquier visitante.

El sistema ha sido diseñado con criterios de accesibilidad universal, permitiendo que personas con discapacidad visual, acompañadas de un guía, también puedan acceder a los contenidos interpretativos, favoreciendo un turismo más inclusivo y adaptado a todas las personas.

Su implantación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos NextGenerationEU, y se enmarca en la estrategia municipal para consolidar a Cazorla como un referente en innovación turística y transformación digital, aplicando la tecnología para mejorar la conservación, interpretación y disfrute del patrimonio natural.

"Este proyecto no solo mejora la experiencia de los miles de senderistas que cada año visitan Cazorla, sino que también pone en valor antiguos caminos tradicionales y fortalece el vínculo entre naturaleza, patrimonio y nuevas tecnologías", ha destacado el Ayuntamiento.