CCOO acude este lunes al encuentro con Velasco, pero mantiene sus movilizaciones por los "recortes" en universidades

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha anunciado este sábado que irá con "escepticismo" a la reunión que el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha convocado con los sindicatos representativos del sector, y que mantiene sus movilizaciones por los "recortes" en las universidades públicas de Andalucía.

En un comunicado, el secretario general de la federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía, Diego Molina, refiere que "ese escepticismo es un planteamiento que viene motivado por el inmovilismo, falta de diálogo y la política de hechos consumados practicada por la Consejería", que "se ha limitado a transmitir decisiones sin un mínimo de cambio en sus posicionamientos" y "no ha defendido a las universidades públicas en el Consejo de Gobierno de la Junta ni ante la Consejería de Hacienda, como debiese haber correspondido".

De este modo, CCOO considera que si los planteamientos de la Consejería no se modifican y se mantienen en la misma línea de lo defendido por la Administración autonómica en "la fracasada reunión" con el Consejo de Rectores de las universidades públicas de Andalucía, el encuentro con los representantes de los trabajadores "está abocado al fracaso".

No obstante, el sindicato afirma que es sensible con la situación social y económica que ha ocasionado la pandemia del coronavirus (Covid-19), entiende la necesidad de colaborar para salir adelante, pero pide ser conscientes de que "la solución pasa, entre otros cauces, por un refuerzo de la educación pública para evitar desigualdades" y que, en consecuencia, "la suma de esfuerzos debe ser proporcional y no cargar principalmente sobre las espaldas de las universidades públicas".

En este sentido, Molina indica que CCOO acudirá al encuentro con el firme propósito de trasladar al Ejecutivo andaluz el "rechazo frontal de la comunidad universitaria al recorte presupuestario de 135 millones de euros aprobado por la Junta" y que ponen "en riesgo" la solvencia económica y financiera del Sistema Público Universitario en Andalucía, "lastrando de manera importante sus expectativas de futuro".

Así, el sindicato considera que solo una rectificación en profundidad de los "recortes pretendidos" y la apertura de una vía dialogo "alejado de imposiciones inmovilistas" servirían para reconocer el papel de la universidad en la nueva realidad y garantizar su sostenibilidad financiera.

Molina indica que las medidas para luchar contra las consecuencias de la pandemia en Andalucía "no pueden ser una coartada para debilitar la educación pública en una clara apuesta por la privatización de la enseñanza, como ha podido observarse en otras comunidades autónomas".

Igualmente, anuncia su decisión de mantener su agenda de movilizaciones, que dio comienzo este miércoles con concentraciones en las puertas de los rectorados de las universidades y que tendrá continuidad el próximo miércoles 17 con una concentración ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.

"No nos podemos permitir el lujo de resignarnos ante estas medidas de recorte del Gobierno andaluz, por cuanto supone un desprecio inaceptable para el papel de la Universidad en la reconstrucción económica y social de nuestra tierra", concluye Molina.