CCOO acusa a Empleo de "vulnerar derechos fundamentales" por la ausencia de información sobre ERTE por coronavirus

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado que la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo "vulnera derechos fundamentales" al negar la participación e información en los ERTE a los sindicatos. La "avalancha" de ERTE que se están solicitando en Andalucía, deben tener, según el sindicato, una respuesta "rápida, ágil, rigurosa y transparente", por la que han reclamado a la Administración mayor información. Ante la negativa de la administración a garantizar la participación sindical sobre derechos colectivos de los trabajadores recogidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el sindicato ha catalogado esta actitud como "una vulneración de derechos fundamentales" y ha anunciado que "están valorando emprender acciones jurídicas frente al Gobierno andaluz para defender los derechos colectivos de las personas trabajadoras y garantizar la libertad sindical".

CCOO ha apelado a través de un comunicado a que la Consejería de Empleo establezca los procedimientos necesarios que "garanticen la participación sindical" de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

"No queremos estadísticas. Queremos garantías de que los expedientes y los procedimientos se ajustan a la norma, y no se utiliza esta crisis para precarizar aún más el empleo", ha explicado CCOO de Andalucía. El sindicato ha vuelto a exigir este jueves a la Consejería de Empleo que se "articulen los procedimientos necesarios para garantizar la participación sindical y así poder dar mayor seguridad jurídica y garantías a las personas trabajadoras que se vean afectados por esta situación, y que algunos empresarios no utilicen estos para hacer ajustes de plantilla que nada tiene que ver con la crisis sanitaria que vivimos".

"Exigimos un procedimiento de información y participación continua en el que se canalizasen aquellos expedientes que necesitan de un análisis más profundo", han reivindicado estas fuentes de CCOO, que han explicado que "en toda la casuística que se dé habrá expedientes que no den lugar a duda y que puedan ser autorizados de oficio, como en el caso de aquellas empresas en que se haya decretado el cese o visto reducido su actividad por el RD 463/2020 que establece el Estado de alarma, o aquéllas en las que la autoridad sanitaria ha decretado el aislamiento preventivo o por contagio entre otras", ha puntualizado el sindicato. "Habrá otros que necesiten de un estudio más profundo u otros en el que la participación de los sindicatos más representativos y mayoritarios de sector sea preceptiva", ha apostillado.

Igualmente reclaman que, por parte de la Consejería," se implanten los procedimientos necesarios para asegurar que tanto eventuales como fijos discontinuos se incluyen en los ERTE, algo que a día de hoy conocemos que no se está cumpliendo". Desde CCOO Andalucía se ha solicitado que se recoja explícitamente en norma al Gobierno de España, pero "eso no es óbice para que aquí en Andalucía se ejerzan las competencias que tengan atribuidas, no solo en esta cuestión, sino en tantas otras como por ejemplo la vigilancia, control, inspección, sanción y en su caso paralización de las actividades que no cumplan con las medidas de seguridad necesarias y los protocolos sanitarios establecidos".

"La administración autonómica tiene la obligación, a nuestro juicio, de cumplir la autoridad laboral, de emitir resolución de autorización de ERTE, como se hace en otras comunidades autónomas, para constatar la existencia de la fuerza mayor como consecuencia del COVID-19, y reclamar en su mayoría de la inspección de trabajo informe previo para garantizar que se ajusten a derecho. No es el momento de que la administración haga regates cortos, ni chapuzas administrativas, ante una situación de desbordamiento temporal en la autoridad laboral ya que después quienes pagarán las consecuencias serán las personas trabajadoras", ha denunciado CCOO de Andalucía.

Por todo ello, el sindicato ha reiterado la disposición para "trabajar codo con codo" y asegurar que los expedientes se tramiten en tiempo y forma puesto que de ello depende la situación de miles de trabajadores y trabajadoras en nuestra comunidad autónoma. La eficacia y a la eficiencia no pueden entrar contraposición con la transparencia y los derechos recogidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo".