CCOO alerta de "falta de criterios homogéneos y transparencia" en la vacunación de los trabajadores de educación

Una trabajadora sanitaria sostiene un vial de la vacuna contra el Covid-19, foto de recurso - Edu Botella - Europa Press

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO Enseñanza denuncia "falta de criterios homogéneos y transparencia" en la vacunación del personal de los centros educativos andaluces, toda vez que señala que la autonomía de gestión en la vacunación de los distritos sanitarios "está generando agravios comparativos y decisiones dispares, que afectan a los trabajadores y a la seguridad que debe ofrecer el sistema educativo a la población".

En un comunicado señala que la actual campaña de vacunación de educación denota, según CCOO, "una evidente falta de coordinación entre las consejerías de Educación y Sanidad, generando situaciones dispares que se están resolviendo de modo distinto, creando agravios comparativos entre centros de distintas provincias y zonas o, incluso, dentro de una misma localidad, y no garantizando la prevención que debe ofrecer el sistema educativo a toda la ciudadanía andaluza".

Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, "más allá de la disponibilidad de vacunas para mayores de 55 años, una cuestión que no depende de la gestión de nuestra Administración y que está condicionada por la producción, existen problemas de gestión en la vacunación de algunos colectivos según el distrito sanitario de referencia al que se pertenezca y que es determinante para la erradicación de la pandemia".

Además, CCOO denuncia que "se están produciendo problemas" en la vacunación del personal de baja según centros, "incomprensible cuando hay trabajadores que se incorporarán tras bajas de corta duración", y en algunas zonas "se está vacunado al personal laboral o de servicios educativos privatizados y en otras ni siquiera se les cita sin ofrecerles siquiera información sobre su vacunación".

Así, para CCOO, "la falta de información es una tónica en esta pandemia, no sólo por no ofrecerse datos periódicos sobre el personal de educación en confinamiento, incluido el alumnado --procedimientos que no se están siguiendo criterios comunes--, sino que ahora tampoco se actúa con transparencia respecto a la vacunación de todo el personal que trabaja en los centros educativos andaluces".

Molina señala como importante "garantizar" que se procederá a vacunar a los trabajadores mayores de 55 años en cuanto exista disponibilidad de estas vacunas, que todo el personal que desempeña su labor en los centros educativos esté incluido en esta campaña y, además, que el personal de baja o que, incluso, el que se encuentra en listas de interinidad, se le garantice la vacunación previamente a su incorporación.

El sindicato recuerda que la vacunación de los trabajadores de educación "es fruto de la demanda de CCOO" de considerar este servicio como esencial, pues parte de un principio que es fundamental: "la vacunación del personal de educación es imprescindible para evitar que los centros educativos, y por tanto una actividad presencial de grupos humanos en espacios cerrados sin distancia, puedan ser vectores de difusión del virus".

"Esta vacunación prioritaria en la educación, en estos momentos, lo es por responsabilidad social, por lo que todo el personal de los centros educativos debe estar incluido en la campaña sin exclusión y con prontitud", finaliza Molina.