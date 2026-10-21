CCOO alerta de la "improvisación e inseguridad jurídica" en las licitaciones de Epremasa

Archivo - Una mujer tira una bolsa de basura en una imagen de archivo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha alertado este miércoles de la "grave situación de opacidad, improvisación e inseguridad jurídica que se está viviendo en la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente de Córdoba (Epremasa)", pues "a la alarmante situación del Complejo Medioambiental de Montalbán, cuyo contrato marco de explotación lleva vencido y caducado desde el año 2023", se suman "un manifiesto plantón de los grandes operadores del sector y presuntos errores graves en la tramitación oficial de su macrolicitación estrella de recogida de basuras, valorado en 215,6 millones de euros".

Así lo ha señalado CCOO en una nota en la que ha detallado que el error de una empresa, "que confundió la numeración de los lotes al registrar su proposición, hizo que en el acta publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público se indique que el Lote 3 (Sur) quedó desierto, y que el Lote 2 (Este) se adjudica" a dicha empresa, cuando su oferta "estaba destinada al Lote 3". Así, "aunque la Mesa de Contratación detectó el error, aún no se ha corregido en el acta", todo ello a pesar de ser "un contrato público de más de 200 millones de euros", lo que evidencia una "improvisación inasumible".

Además, CCOO ha advertido que las principales empresas del sector han "renunciado a concursar por el deficiente diseño de los pliegos redactados por Epremasa", algo que ya advirtió el sindicato y que ha provocado "el rechazo unánime de los actuales prestadores del servicio en la provincia". Este rechazo generalizado ha derivado en "una absoluta falta de competencia, dejando prácticamente una sola oferta por lote, en las zonas donde se ha presentado alguna propuesta", ha apuntado el Sindicato del Hábitat de CCOO, que ha añadido que a todo esto "se unen movimientos procedimentales muy cuestionables".