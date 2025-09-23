CCOO Andalucía reclama a la Junta un refuerzo "urgente" de plantilla para controlar con "garantías" la gripe aviar

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO Andalucía ha reclamado el refuerzo de los servicios públicos ante los brotes de gripe aviar detectados en Andalucía ante la "relevancia económica, social y laboral" del sector en la comunidad autónoma, al tiempo que ha subrayado la necesidad "urgente" de aumentar las plantillas de los servicios públicos de las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, "para hacer frente a esta situación con eficacia y garantías".

En una nota de prensa, el sindicato ha compartido la "preocupación por las posibles repercusiones" de los brotes sobre las explotaciones ganaderas, el empleo agrario, la salud de los trabajadores del sector y la estabilidad de los entornos rurales. "Valoramos la rápida actuación de las autoridades competentes, pero también expresamos nuestra inquietud ante la posibilidad de que existan focos no detectados, especialmente en parques públicos o espacios privados, debido a actitudes negligentes o falta de control", ha reconocido CCOO Andalucía.

La federación de Industria de la central sindical ha reconocido y mostrado su agradecimiento a la labor del personal público de las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, así como de sus agencias. "Pese a los recortes sufridos en los últimos años, continúan siendo garantes de la contención y gestión de esta crisis sanitaria", ha aseverado el sindicato que ha dejado claro que "en situaciones como ésta, disponer de unos servicios públicos sólidos y suficientemente dimensionados es clave para proteger la viabilidad del sector y los puestos de trabajo que este genera".

CCOO ha apuntado que la facturación anual de este sector supera los 1.000 millones de euros. Su peso en la economía rural es "determinante" al contribuir "de forma decisiva" a la fijación de población al territorio y generar más de 11.000 empleos directos en Andalucía. En ese sentido, el sindicato ha afirmado que "el empleo agrario vinculado al sector avícola es esencial para mantener la vida y el tejido económico de numerosos municipios rurales andaluces.

La sostenibilidad del sector debe contemplar, a su juicio, no sólo criterios económicos y medioambientales, sino también laborales. "Es imprescindible garantizar condiciones de trabajo dignas, estables y seguras, combatiendo la precariedad y fomentando la cohesión social en el medio rural". Ante esa situación, desde CCOO Andalucía han instado a las administraciones públicas a "reforzar de manera urgente y suficiente" las plantillas de los servicios públicos competentes para garantizar el mantenimiento y la estabilidad del empleo en el sector avícola andaluz.