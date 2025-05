CCOO Córdoba se concentra ante CECO en protesta por la actitud de la patronal con el convenio de la limpieza

CÓRDOBA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba se ha concentrado este martes ante la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), "para protestar por la actitud de la patronal en la negociación del convenio de limpieza", pues la misma "está lejos de las pretensiones" del sindicato, que ha reclamado a la patronal "un ejercicio de responsabilidad para dignificar el convenio de la provincia de Córdoba, que actualmente es el peor de toda Andalucía".

Así lo ha asegurado, en una nota, la secretaria general del mencionado sindicato provincial, Esperanza Sánchez, quien ha lamentado que, "tanto la patronal, como UGT planteen subidas poco significativas que en nada mejoran la situación laboral de las más de 2.000 personas afectadas por el convenio", cuando "de lo que deberíamos estar hablando es de equiparar el salario base al SMI y no incluir todos los pluses y complementos, como ocurre actualmente".

Según los cálculos de CCOO, "el salario base del sector está un 31% por debajo del SMI", y para alcanzarlo "se incluyen como salario base todos los pluses y complementos". Por ello, "la subida del 5,1% que plantea la parte empresarial es insuficiente para avanzar hacia la equiparación del salario base al SMI", cuando, según ha apuntado Sánchez, "ya existen sentencias que reconocen que pluses como el de nocturnidad o por trabajar en festivo no se consideran parte del salario base".

Además, según ha señalado la dirigente sindical, "ese 5,1% no lo dan así porque sí, lo dan a cambio de reducir la incapacidad temporal y de congelar la antigüedad", de forma que, "tal y como está planteado actualmente el convenio, una trabajadora que lleve 20 años trabajando cobra exactamente lo mismo que una que solo lleve un par de años, porque eliminan la antigüedad y la sustituyen por un plus", mientras que "una que eche horas extra, que trabaje de noche o en fines de semana cobra exactamente lo mismo que una que no haga horas extras, que no haga guardias, noches o fines de semana, y esto es injusto".