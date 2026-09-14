CCOO Córdoba imparte en octubre un curso online gratuito de prevención de riesgos laborales con perspectiva de género

Cartel del curso online gratuito de prevención de riesgos laborales con perspectiva de género. - CCOO

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Córdoba impartirá del 1 al 31 de octubre un curso online gratuito sobre prevención de riesgos laborales con perspectiva de género. El plazo de inscripción para el curso, que consta de 50 horas lectivas, concluye el próximo 28 de septiembre y puede realizarse a través del enlace 'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOvqkl25kpbOnUJORo...'.

Tal y como ha indicado CCOO en una nota, el curso, que forma parte de la línea Mejora de la Empleabilidad del proyecto Destino Empleo que está desarrollando CCOO en el marco del acuerdo de concertación con la Diputación de Córdoba, abordará cuestiones como el porqué y el cómo de la integración de la perspectiva de género en la evaluación de riesgos laborales, los factores de desigualdad de género en el ámbito laboral y una metodología para la evaluación de riesgos con enfoque de género.

Asimismo, se tratarán los riesgos ergonómicos, psicosociales y por agentes biológicos y químicos y los riesgos relacionados con la maternidad, el embarazo y la lactancia y se prestará especial atención a las violencias sexuales en el trabajo dando a conocer el marco legal, conceptos, prevención, medidas de actuación y dificultades probatorias, entre otras cuestiones.

"El objetivo es que quienes realicen el curso obtengan una información clara y precisa sobre la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales porque es fundamental tener en cuenta el género a la hora de evaluar los riesgos de un puesto de trabajo y de tomar medidas de prevención, ya que hay cuestiones anatómicas, fisiológicas y psicosociales que no pueden ser pasadas por alto si realmente queremos hacer una prevención de riesgos igualitaria y realista", ha señalado la responsable del programa, Cristina Soler.