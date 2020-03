CCOO-A cree "bastantes positivas" las medidas de la Junta por coronavirus y pide a las empresas suspender contratos

El sindicato pone en marcha un teléfono de atención a trabajadores y reclama "tranquilidad porque volverá la actividad productiva"

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha calificado este martes como "bastantes positivas" las medidas económicas del Gobierno andaluz para afrontar la crisis económica asociada a la sanitaria provocada por el coronavirus, cifradas en 1.000 millones de euros entre medidas de estimulo y de ahorro fiscal, así como le ha "animado a que siga poniendo estas medidas encima de la mesa", y ha lanzado una petición a las empresas para que en estos momentos recurran a "la suspensión de contratos y no acudir al despido".

En una entrevista con Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, López ha estimado que en la crisis asociada al coronavirus "la salud de los ciudadanos es lo primero", pero ha reclamado la misma perspectiva para "las personas que están trabajando con normalidad", ya que ha advertido que "desde la representación sindical tenemos que pelear que las empresas pongan los equipos de protección que nos dicen las autoridades sanitarias". "Las empresas deberían tener interiorizado que deben proteger a sus trabajadores", ha argumentado Nuria López.

CCOO que ha puesto en marcha un teléfono para atender la consulta de los trabajadores, el 954 287 755, y en el que la secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía ha asegurado que el lunes "recibimos 1.000 llamadas para preguntarnos", ha trasladado al Gobierno que "llame a las empresas a la tranquilidad porque volverá la actividad productiva en dos, tres meses, es una crisis temporal, y al siguiente mes vamos a volver a producir bienes y servicios, a salir a la calle, a consumir".

"Que las empresas no cierren porque la rueda va a seguir", ha sostenido Nuria López, quien ha insistido en que "existen medidas para que las empresas no cierren", por lo que ha esgrimido "la suspensión de contratos por fuerza mayor". "Que no se acuda al despido", ha reclamado la secretaria general de CCOO-A.

"Todos nos quedamos en casa y algunas empresas, no todas, usan esto como una excusa", ha sostenido Nuria López, quien ha advertido de la situación de los contratos temporales, un caso más complicado para el que ha demandado que "el desempleo como un colchón para estas personas", al tiempo que ha puesto el acento en la adopción de "medidas sociales como el pago de luz, del agua" para los grupos sociales más vulnerables por tener contratos precarios.

López también ha reclamado medidas para la actividad empresarial, entre las que ha enumerado "créditos blandos, líneas de ayudas, moratorias en las cotizaciones a la Seguridad Social", convencida de que cuando se supere la situación "saldremos mejor como país".

La secretaria general de CCOO-A, quien ha reiterado el mensaje de que "las medidas de protección nos está costando mucho ponerlas encima de la mesa", así como ha llamado a cuidar la salud "también de quienes están trabajando todos los días para que hagamos una vida con cierta normalidad", ha considerado, preguntada por el anuncio de la paralización de la actividad productiva en las plantas de Airbus en Francia y España, que "lógicamente todos los sectores están muy tocados", pero ha remarcado que "lo primero es la salud para después, cuando se normalice la situación, retomar la actividad".