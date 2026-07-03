CCOO y CTA tachan de "inasumibles" las propuestas de la patronal para el nuevo convenio del aceite de Córdoba

Archivo - Aceite de oliva envasado en botellas de vídrio. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y CTA, mayoritarios en el sector del aceite en la provincia de Córdoba, han tachado este viernes de "inasumibles" las propuestas de la patronal para el nuevo Convenio Colectivo Provincial del Aceite y sus Derivados en Córdoba 2026, cuya negociación, que "se encuentra bloqueada" por el distanciamiento entre las partes, se retomará el próximo septiembre.

Según han informado los citados sindicatos en un comunicado conjunto, la negociación del convenio "avanza con una notable tensión" entre las posiciones sindicales y las propuestas de la patronal. En la primera reunión, CTA y CCOO presentaron "una plataforma conjunta, mientras que UGT presentó una prácticamente idéntica", algo que "sorprendió" a los primeros, dado que "en otros convenios, en los que son mayoría, no están proponiendo subidas tan ambiciosas como las que presentaron para este convenio".

Por su parte, las organizaciones patronales, según CTA y CCOO, "han presentado una plataforma de mínimos, con recortes económicos y sociales" que la parte sindical considera "inasumibles". De hecho, "el uso de términos como 'suprimir' o 'eliminar' en varios puntos de su propuesta" ha sido interpretado por CCOO y CTA como "una estrategia de austeridad propia de décadas atrás, alejada del contexto actual del sector y los tiempos que corren".

En este sentido, ambas organizaciones sindicales han recordado que "las empresas llevan años consecutivos de beneficios, especialmente desde 2020, impulsados por precios al alza, exportaciones crecientes y una fuerte demanda que ha permitido mantener márgenes elevados, con las subidas de precios al cliente final".

Por ello, CTA y CCOO defienden que "este convenio debe servir para recuperar derechos perdidos desde el convenio 2007-2009, y para revertir concesiones realizadas en negociaciones anteriores, que no se tenían que haber concedido nunca", que fueron el resultado de negociaciones anteriores, "con mayorías de UGT", y que "implicaron empeoramientos en conceptos tan importantes como la jornada laboral y su distribución, la cobertura de la incapacidad y la antigüedad" y ahora, entienden CCOO y CTA, "es el momento de recuperar y reforzar la calidad del empleo en el sector del aceite".

Ante la falta de avances, ambas partes han decidido retomar la negociación en septiembre, esperando CCOO y CTA "que se puedan reconducir posiciones para alcanzar un acuerdo viable y de paz social". De lo contrario, ambos sindicatos ha avisado que no tendrán inconveniente en "movilizar al sector en plena campaña del aceite".