CCOO denuncia a una empresa en Córdoba por "comprometer a su plantilla a no casarse, operarse o quedarse embarazada"

Archivo - Paso de cebra con pintadas del programa 'Camino al Cole'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por "los abusos" de la empresa Factor Deporte, Ocio y Formación contra la plantilla que presta el servicio de acompañamiento escolar 'Camino al cole' del Ayuntamiento de la capital por "comprometer a su plantilla a no casarse, operarse o quedarse embarazada en los próximos meses".

En una nota, el responsable de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos de CCOO de Córdoba, Fernando Rueda, ha explicado que "la empresa ha hecho llegar a sus trabajadores un 'Registro de empleados y empleadas' en el que, entre otras cuestiones, les pide que certifiquen que en la entrevista de trabajo han informado, entre otras cuestiones, de que 'no tengo prevista ninguna situación que imposibilite mi continuidad durante este contrato en los próximos meses (viaje, asunto familiar, embarazo, operación, boda, otro empleo, etc.)'".

"Esta petición es absolutamente ilegal y discriminatoria y supone un brutal ataque a los derechos laborales de las personas trabajadoras en general, y de las mujeres en particular", ha dicho el responsable sindical, quien ha afirmado que "este no es el único abuso denunciado ante la autoridad laboral".

En otra comunicación, según CCOO, "la empresa avisa a su personal que en el caso de que un trabajador falte o no asista a su puesto de trabajo sin avisar previamente y sin autorización, se descontará del salario mensual los costes correspondientes".

"Aunque Factor Deporte, Ocio y Formación debe respetar las condiciones laborales de la anterior adjudicataria, una de las primeras medidas que ha adoptado ha sido la reducción de la jornada laboral de dos a 1,5 horas, achacando dicha reducción al contrato de adjudicación del servicio", han detallado desde el sindicato.

Según ha expuesto Rueda, "estas son las consecuencias de las externalizaciones a las que nos tienen acostumbrados los gobiernos del PP, con precariedad laboral, abusos, acoso y desprecio por las personas trabajadoras", de manera que ha exigido al Ayuntamiento que "tome cartas en el asunto y haga cumplir a las empresas que contrata la normativa laboral".