CCOO destaca que la Junta rechace el registro del acta de revocación de los miembros del comité de Hitachi

Factoría de Hitachi Energy en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha destacado este martes que "la administración laboral ha vuelto a dar la razón" al sindicato, "tras el rechazo por parte de la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba del registro del acta de revocación de los miembros del comité de empresa de Hitachi Energy en representación del colegio de oficinas".

A este respecto y en una nota, CCOO ha recordado que "un grupo de trabajadores, encabezados por los delegados de UGT, decidieron revocar a los delegados del colegio de oficinas y sometieron la revocación a votación, a pesar de las advertencias por parte de los delegados de CCOO de que dicha revocación no podía llevarse a cabo al estarse negociando el convenio colectivo".

Tras ello y "dado que solo fueron a votar la mitad de los trabajadores adscritos al mencionado colegio, curiosamente la mayoría de ellos empleados que no están afectados por el convenio colectivo en conflicto, la votación salió favorable a la revocación, si bien CCOO siguió manteniendo la ilegalidad de la misma".

Ahora, la Delegación de Empleo de la Junta ha dado "la razón al sindicato" y ha informado que "no procede el registro del acta de revocación porque no puede revocarse a los miembros del comité de empresa durante la tramitación de un convenio colectivo". Ante ello, en CCOO entienden que, al no admitirse la revocación de los delegados, "tampoco cabe el preaviso electoral realizado por UGT" que, no obstante, ha sido impugnado por CCOO.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha remarcado, además, que "el reconocimiento por parte de la Delegación de Empleo que se está negociando un convenio colectivo pone de manifiesto que el convenio no se encuentra prorrogado, como mantienen la empresa y UGT, sino en ultraactividad, en tanto se culmina la negociación".

Por último, CCOO ha señalado que "la revocación ha tenido efectos muy graves, ya que los delegados revocados, tanto de CCOO, como de UGT, no han podido ejercer sus funciones en la comisión negociadora del Plan de Igualdad porque la empresa consideraba que ya no estaban en funciones, cuando sí lo estaban".