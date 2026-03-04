CCOO-A espera que los efectos de las políticas comerciales de Trump sobre el empleo en Andalucía "no sean importantes"

Archivo - Imagen de archivo de Enrique Jiménez (CCOO-A) y Manuel Jiménez (UGT-A). - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Secretario de Estrategias Sectoriales de CCOO-A, Enrique Jiménez, ha indicado este miércoles que espera que los efectos de las políticas comerciales de Trump sobre el empleo en Andalucía "no sean importantes".

En declaraciones a Europa Press, CCOO-A ha explicado que confían en que sea así "no porque no exportemos a Estados Unidos, ya que en torno al 15% de las exportaciones totales de España son de Andalucía, que viene a ser un volumen de unos 3.100 millones de euros, que fundamentalmente afectan a 700 empresas". Pero, de "esas 700 empresas hay diez que concentran el 80% de las exportaciones de Estados Unidos".

No obstante, Jiménez ha señalado que "estas diez empresas --no todas están relacionadas con el sector agroalimentario sino que las primeras incluso están relacionadas con el sector de la energía, de los metales y de la piedra natural-- fundamentalmente tienen un mercado internacional muy diversificado y no dependen exclusivamente de Estados Unidos".

Por otro lado, el secretario ha indicado que "las medidas que se adoptaron en relación con las políticas arancelarias han ido incrementando la diversificación de mercados de los productos que estas empresas ponen en el mercado internacional". No obstante, "hay que reaccionar con tranquilidad, con rigor, con agilidad y con seriedad", ha insistido Jiménez.

De este modo, ha apuntado que "si se establecen ayudas para diversificar los mercados tienen que tener condicionalidad social, es decir, tienen que estar condicionadas a no trasladar los efectos más perjudiciales hacia el empleo y hacia la clase trabajadora".

Cabe recordar que este pasado martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba que España es un "aliado terrible" y amenazaba con cortar todo el comercio con España, tras la negativa del Gobierno de España a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán. El mandatario estadounidense afirmaba que "España esta siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España".

En relación a estas declaraciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este miércoles que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es "No a la guerra" y asegura que no teme las "represalias" por mantener esta postura.

En una declaración institucional desde La Moncloa, Sánchez ha comparado este conflicto con la guerra de Irak iniciada en 2003 por Estados Unidos y ha alertado de las consecuencias negativas que trajo para la vida de los ciudadanos. "El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes", ha alertado.

Por último, Sánchez ha reiterado su rechazo al "terrible" régimen de los ayatolás en Irán y ha subrayado que "no se puede responder a una ilegalidad con otra" y por tanto llama al cese de las hostilidades y a una solución diplomática al conflicto.